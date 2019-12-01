İstanbul’un yanı başına mevsimin ilk karı yağdı

\u0130stanbul\u2019a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile bilinen ve kayak pistleri her y\u0131l vatanda\u015flar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011frayan Kocaeli\u2019nin Kartepe il\u00e7esine mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131.,\u00d6\u011flen saatlerinde etkili olan kar ile kentin y\u00fcksek kesimleri beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Yol kenarlar\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n\u0131 durduran vatanda\u015flar, kartopu oynay\u0131p \u00f6z\u00e7ekim yapt\u0131., \u0130stanbul ve Sakarya gibi \u00e7evre illerden geldiklerini s\u00f6yleyen vatanda\u015flar, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. ,B\u00f6lgeye gezmek i\u00e7in gelen vatanda\u015flar ise ya\u011fan kar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce cep telefonlar\u0131na sar\u0131larak, o anlar\u0131 foto\u011fraflad\u0131.,Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ba\u011fl\u0131 karla m\u00fccadele timleri de ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ba\u015flamas\u0131 ile birlikte teyakkuza ge\u00e7erek, yollar\u0131n kapanmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in k\u00fcreme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.,Sakarya\u2019dan ailesi ile gezmeye geldi\u011fini, mevsimin ilk kar\u0131na denk geldi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Zeynep Ku\u015fakl\u0131, \u201cSakarya\u2019dan \u00e7ocuklar\u0131mla birlikte Kartepe\u2019ye gezmek i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131k." ,"\u015eans\u0131m\u0131za kar ya\u011fd\u0131. \u00c7ok e\u011flenceli. Biraz e\u011flendik. Bu tamamen bir mutluluk. \u00c7ocuklar da \u00e7ok mutlu oldu. \u015eimdi geze geze gidiyoruz\u201d dedi.,