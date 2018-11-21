İstanbul Valiliği'nden önemli uyarı

Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, k\u0131\u015f mevsiminde a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011fmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlar\u0131n trafik g\u00fcvenli\u011fini olumsuz etkilendi\u011fi, vatanda\u015flar\u0131n can ve mal g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131, y\u00fck ve yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan ara\u00e7lar\u0131n k\u0131\u015f mevsiminde olumsuz hava ko\u015fullar\u0131ndan en az etkilenmesi amac\u0131yla her y\u0131l yeni \u00f6nlemler al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Ara\u00e7larda k\u0131\u015f lasti\u011fi kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n genelgesiyle kara yollar\u0131nda seyreden t\u00fcm kamyon, \u00e7ekici, tanker, otob\u00fcs, minib\u00fcs ve kamyonet t\u00fcr\u00fc ara\u00e7lar ile otomobillerde her y\u0131l\u0131n 1 Aral\u0131k ile takip eden y\u0131l\u0131n 1 Nisan tarihleri aras\u0131nda kalan d\u00f6rt ayl\u0131k d\u00f6nemde k\u0131\u015f lasti\u011fi kullan\u0131lmas\u0131 zorunlu oldu\u011fu an\u0131msat\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015funlar kaydedildi:\r\n\r\n,"\u0130stanbul Ula\u015ft\u0131rma B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce 01 Ocak - 01 Nisan tarihleri aras\u0131nda k\u0131\u015f lasti\u011fi denetimleri yap\u0131lacak.,Ayr\u0131ca Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131nca k\u0131\u015f lasti\u011fi kullanmayan ara\u00e7lar\u0131n i\u015fletmecilerine 715 lira para cezas\u0131 tahakkuk ettirilecektir. K\u0131\u015f lasti\u011fi uygulamas\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 trafik ekipleri ile belediyeler taraf\u0131ndan denetlenerek kurallara ayk\u0131r\u0131 hareket edenler hakk\u0131nda yasal i\u015flem uygulanacakt\u0131r. \r\n,Mevsim \u015fartlar\u0131 itibar\u0131yla kara yollar\u0131m\u0131zda can ve mal emniyetini muhtemel kazalardan korumak amac\u0131yla al\u0131nan kararlara b\u00fct\u00fcn s\u00fcr\u00fcc\u00fclerimizin hassasiyetle destek olacaklar\u0131na inan\u0131yoruz."\r\n,\u0130stanbul Valili\u011fi, \u0130stanbul Ula\u015ft\u0131rma B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce 1 Ocak-1 Nisan tarihleri aras\u0131nda k\u0131\u015f lasti\u011fi denetimleri yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131, k\u0131\u015f lasti\u011fi kullanmayan ara\u00e7lara para cezas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,\u0130stanbul Valili\u011fi'nden \u00f6nemli uyar\u0131 geldi.,k\u0131\u015f lasti\u011fi kullanmayan ara\u00e7lar hakk\u0131nda 2918 say\u0131l\u0131 Karayollar\u0131 Trafik Kanunu'nun 65\/a maddesinde belirlenen para cezas\u0131 uygulanacakt\u0131r.