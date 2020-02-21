İstanbul Valiliğinde futbol zirvesi! Dört büyük kulübün başkanı bir araya geldi

Bu hafta oynanacak olan Fenerbah\u00e7e - Galatasaray ve Be\u015fikta\u015f - Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 \u00f6ncesinde TFF ile d\u00f6rt kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ba\u015fkanlar\u0131, \u0130stanbul Valili\u011fi\u2019nde bir araya geldi.,Yakla\u015f\u0131k 1.5 saat s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Vali Yerlikaya ile ba\u015fkanlar \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131. ,\u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya\u2019n\u0131n daveti \u00fczerine yap\u0131lan toplant\u0131ya T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Nihat \u00d6zdemir, Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Nur \u00c7ebi ve Trabzonspor Ba\u015fkan\u0131 Ahmet A\u011fao\u011flu kat\u0131ld\u0131.,\u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya toplant\u0131 ile ilgili olarak sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Bu hafta sonu \u0130stanbul'da futbol \u015f\u00f6leni var.,.,Be\u015fikta\u015f - Trabzonspor, Fenerbahce - Galatasaray ma\u00e7lar\u0131 \u00f6ncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de trib\u00fcnde s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi i\u00e7in say\u0131n Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla bir araya geldik.,\u0130\u015fte futbol zirvesine dair kareler...,Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),Valilikten \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ba\u015fkanlar samimi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler verdi. Vali Ali Yerlikaya ile ba\u015fkanlar daha sonra bas\u0131n mensuplar\u0131na el sallayarak poz verdi.,T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Nihat \u00d6zdemir ile 4 b\u00fcy\u00fck kul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkanlar\u0131, \u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya\u2019n\u0131n daveti \u00fczerine valilikte yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme sona erdi.