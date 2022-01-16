İstanbullular güne karla uyandı

Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile binalar\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, kentin semalar\u0131nda g\u00fcne\u015fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi\u011fi anlar kameralara yans\u0131d\u0131.,\u0130stanbul'da ku\u015flar ve bulutlar e\u015fli\u011findeki g\u00fcn do\u011fumuyla birlikte kar manzaras\u0131 g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6lene d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,\u0130stanbul'da d\u00fcn gece saatlerinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn g\u00fcne\u015fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6stermesiyle g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len olu\u015fturdu.,G\u00fcne\u015fin bulutlar\u0131n aras\u0131ndan s\u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc anlarda yans\u0131yan k\u0131z\u0131ll\u0131k kenti k\u0131rm\u0131z\u0131ya boyarken evlerin \u00e7at\u0131lar\u0131 ise ya\u011fan kar ile beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,E\u015fsiz bir manzaran\u0131n olu\u015ftu\u011fu o anlar drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.