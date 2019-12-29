İşte 15 soruda yerli otomobil! Merak edilenleri açıkladı

TOGG CEO'su Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 televizyon program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla yerli otomobilin tan\u0131t\u0131m\u0131 sonras\u0131 merak edilen 15 soruyu cevaplad\u0131.,3) Neden ilk olarak SUV \u00fcretilecek?\r\n\r\nHer zaman hedef kitleler bir \u00fcst araca binmek ister. SUV aileler i\u00e7in de uygun, bireysel kullan\u0131m i\u00e7in de uygun. Son 5 senesinde ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 5 senesinde b\u00fcy\u00fcyen bir segment. Ayn\u0131 zamanda marka olu\u015fturmak i\u00e7in \u00e7ok uygun. \u0130\u00e7 piyasada sat\u0131lan SUV\u2019lar\u0131n \u00e7o\u011fu ithal. Do\u011fu\u015ftan SUV ya da do\u011fu\u015ftan elektrikli ara\u00e7 tan\u0131m\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Piyasaya girdi\u011fimizde klasik otomobil \u00fcreticisi olmayan, ilk SUV \u00fcreticisi olaca\u011f\u0131z.,8) Yerli otomobilin tasar\u0131m\u0131nda ilham al\u0131nan noktalar neler?\r\n\r\nDimdik duran bir otomobil g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. T\u00fcrk baharat\u0131 olarak simgeledi\u011fimiz bir yer var. \u00d6n k\u0131sma bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda laledir. Lalenin ellerini a\u00e7m\u0131\u015f halidir. Otomobilimizin i\u00e7inde de g\u00f6rmeye devam ediyoruz.Farlar ayn\u0131 \u015fekilde ister Osmanl\u0131 b\u0131y\u0131\u011f\u0131, ister \u2018Pala B\u0131y\u0131k\u2019 deyin. Ara\u00e7lar aras\u0131ndaki farkl\u0131l\u0131k \u00e7e\u015fitlilik g\u00f6stermek amac\u0131yla yap\u0131ld\u0131. \u0130kisi de yap\u0131labilir. ,11) Bu otomobil ne kadar yerli?\r\n\r\nPil teknolojisi geli\u015fen teknolojiler ba\u015f\u0131nda, seri imalata haz\u0131r ve en son seride pil teknolojisini kullan\u0131yoruz. Ger\u00e7ekle ba\u015flamak \u00f6nemli T\u00fcrkiye\u2019de \u00fcretilenlerin yerlilik oran\u0131 y\u00fczde 19 ile y\u00fczde 63 aras\u0131nda. Biz y\u00fczde 51 s\u00f6z\u00fc verdik ilk model i\u00e7in. Sonras\u0131nda ise ikinci, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc modellerde y\u00fczde 68\u2019e \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z dedik. \u0130malat ba\u015flad\u0131ktan 3 sene sonra 68.8 oran\u0131na gelece\u011fiz.,15) Bu ara\u00e7lar\u0131n yedek par\u00e7a ihtiyac\u0131 nas\u0131l kar\u015f\u0131lanacak?\r\n\r\nElektrikli otomobilin i\u00e7ten yanmal\u0131 otomobillere g\u00f6re a\u00e7\u0131lan k\u0131sm\u0131 az oldu\u011fundan \u00e7ok fazla yedek par\u00e7a problemi olmayacak.,\u0130\u015fte TOGG CEO\u2019su Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f\u2019\u0131n yerli otomobile ili\u015fkin merak edilen sorulara verdi\u011fi cevaplar...,4) Yerli otomobilin fiyat\u0131 ne olacak?\r\n\r\nArac\u0131n fiyat\u0131yla ilgili \u015fu an bir rakam vermek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Fakat piyasa ile rekabet\u00e7i bir fiyat\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Bu da en az\u0131ndan \u015fimdilik fikir verecektir.,6) \u201cBa\u015fka ara\u00e7lara benziyor\u201d y\u00f6n\u00fcnde ele\u015ftiriler geldi mi?\r\n\r\nBiz bu ele\u015ftirilerin hepsini biliyoruz. Tasar\u0131m\u0131 hedef kitle do\u011frultusunda kendi arkada\u015flar\u0131m\u0131zla belirledik. Eyl\u00fcl ay\u0131nda tasar\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 ayr\u0131ca tescil ettirdik. Tasar\u0131m ekibinde 6 arkada\u015f\u0131m\u0131z var. Hedef kitlemiz yal\u0131n ve prestijli otomobil g\u00f6rmek ister. Bizim otomobilimiz elektrikli olmas\u0131 sebebiyle aks mesafesi olmal\u0131. Ortada bir t\u00fcnel engelimiz yok. \u0130\u00e7i d\u00fcz ve geni\u015f. Aks aral\u0131\u011f\u0131 geni\u015f olunca, otomobil daha uzun g\u00f6r\u00fcnecek.,12) Yerli otomobil i\u00e7in kad\u0131nlarla da \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131 m\u0131?\r\n\r\nKad\u0131n tasar\u0131mc\u0131lar her konuda yard\u0131m ediyor. Daha sahipleniciler. Hedefimiz y\u00fczde 35 \u015fu anda y\u00fczde 25 civar\u0131nda. Daha g\u00fcvenli bir otomobil. Kazalarda da \u00f6zellikle yandan \u00e7arpmalarda daha yukar\u0131das\u0131n\u0131z. Geni\u015f i\u00e7 hacmi nedeniyle \u00e7ocuklar\u0131yla, al\u0131\u015fveri\u015fte kullan\u0131mda daha uygun.,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mansur Yava\u015f, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019ndan da \u00e7ok farkl\u0131, g\u00fczel tepkiler geldi, bir\u00e7ok yerden. Hatta sipari\u015fler verildi.,1) Arac\u0131n markas\u0131, ismi ne olacak?\r\n\r\nArac\u0131n markas\u0131 hen\u00fcz belli de\u011fil. \u015eimdilik ge\u00e7ici olarak TOGG logosunu kulland\u0131k. Marka 2020 sonlar\u0131na do\u011fru belirlenecek. \u015eimdilik ismi de belli de\u011fil, \u015fu an, da 150 isim var \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan.,5) Tan\u0131t\u0131lan prototipler \u0130talya\u2019da \u00fcretildiyse otomobil nas\u0131l yerli olacak?\r\n\r\nBiz bunlar\u0131 Pininfarina ile beraber \u0130talya\u2019da \u00fcrettik. Yeni kurulan bir \u015firketiz. B\u00f6yle bir imkan\u0131m\u0131z yok. Bundan sonra \u0130talya\u2019da \u00fcretime ihtiyac\u0131m\u0131z olmayacakt\u0131r. Fabrika \u00fcretimi ile prototip \u00fcretimi aras\u0131nda fark var.,9) Yerli otomobil i\u00e7in sipari\u015fler ne zaman toplanacak?\r\n\r\nDo\u011fru zaman\u0131 geldi\u011finde sipari\u015fler olur. Pazartesi \u00f6n sipari\u015fini \u00e7\u0131ksam \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan si