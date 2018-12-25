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İşte 2 yıl erken emekli olmanın yolu
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Askerlik ile erken emeklilik sisteminde er ve erbaşlar farklı değerlendirilirken yedek subaylar için memurluk sistemi devreye giriyor. Askerlik süresini borçlananlar işe giriş tarihlerini borçlandıkları gün kadar geriye çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor.