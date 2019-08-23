İşte 5 günde 3 kilo verdiren diyet

G\u00fc\u00e7l\u00fc bir antioksidan kayna\u011f\u0131, idrar s\u00f6kt\u00fcr\u00fcc\u00fc ve ya\u011f yak\u0131c\u0131 etkileri sayesinde limon \u015fifal\u0131 bir besin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Sabahlar\u0131 a\u00e7 karn\u0131na limon suyu i\u00e7menin etkilerini art\u0131k hepimiz biliyoruz. \u015eimdi ise limonun ba\u015frol oldu\u011fu bir diyetten bahsedece\u011fiz.\r\n\r\n,Limon diyeti 5 g\u00fcn uygulanan bir beslenme modeli. D\u00fczenli ve do\u011fru bir \u015fekilde uyguland\u0131\u011f\u0131nda 5 g\u00fcn i\u00e7inde 3 kilo verdirdi\u011fi iddia ediliyor. Diyet boyunca v\u00fccutta biriken toksinlerin h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde at\u0131lmas\u0131n\u0131, metabolizma h\u0131z\u0131n\u0131n y\u00fckselmesini ve ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n sorunsuz bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.\r\n\r\n,Ancak uyar\u0131y\u0131 yapmadan ge\u00e7meyelim; herhangi sa\u011fl\u0131k probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete ba\u015flamadan \u00f6nce muhakkak bir uzmana dan\u0131\u015f\u0131n... Diyet boyunca g\u00fcnde 2 litre su i\u00e7meyi ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmay\u0131 atlamay\u0131n.\r\n\r\n,Kahvalt\u0131dan 30 dakika \u00f6nce: Bir bardak \u0131l\u0131k limonlu su\r\nKahvalt\u0131: Bir adet ha\u015flanm\u0131\u015f yumurta, diledi\u011finiz kadar ye\u015fillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekme\u011fi\r\nAra \u00f6\u011f\u00fcn: Bir bardak \u015fekersiz limonata\r\n\u00d6\u011flen: Bir kase ya\u011fs\u0131z yo\u011furt ve bir avu\u00e7 ceviz ya da f\u0131nd\u0131k\r\nAra \u00f6\u011f\u00fcn: Bir bardak \u0131l\u0131k limonlu su\r\nAk\u015fam: Bir porsiyon \u0131zgara tavuk\/bal\u0131k\/k\u0131rm\u0131z\u0131 et, diledi\u011finiz kadar zeytinya\u011fl\u0131 salata\r\nYatmadan \u00f6nce: Bir bardak \u0131l\u0131k limonlu su