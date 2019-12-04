İşte araç muayenesi yaptırmadan önce dikkat edilecek 10 şey!

K\u0131\u015f ko\u015fullar\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n bak\u0131mlar\u0131n\u0131n, muayenelerinin d\u00fczenli yap\u0131lmas\u0131 sadece ara\u00e7 sahibinin de\u011fil, \u00e7evredekilerin de g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. ,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n (UAB), belirledi\u011fi standartlarda ara\u00e7 muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan T\u00dcVT\u00dcRK, muayene tarihi gelen ara\u00e7 sahipleri i\u00e7in ara\u00e7lar\u0131n\u0131 daha g\u00fcvenli hale getirecek hem de basit sorunlar y\u00fcz\u00fcnden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak \u00f6nerileri sunuyor.,Ara\u00e7 sahiplerinin ara\u00e7 muayene \u00f6ncesi yapabilece\u011fi 10 basit kontrol \u015f\u00f6yle;\r\n\r\nAyd\u0131nlatma sistemleri\r\nArac\u0131n t\u00fcm \u00f6n ve arka ayd\u0131nlatma sistemleri, sinyaller, i\u00e7 ayd\u0131nlatma ve geri vites lambalar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015f\u0131r durumda ve hasars\u0131z olmas\u0131 gerekmektedir.\r\n\r\n\r\n,Emniyet kemerleri\r\nT\u00fcm emniyet kemerlerinin, tam ve \u00e7al\u0131\u015f\u0131r durumda olmas\u0131 gerekmektedir.,Lastikler\r\nArac\u0131n\u0131z\u0131n lastiklerinde yar\u0131k, y\u0131rt\u0131k ve\/veya kesik olmamal\u0131d\u0131r. Lastik di\u015f derinli\u011fi binek ara\u00e7larda 1,6 mm\u2019den az olmamal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,LPG, CNG veya LNG Kontrol\u00fc\r\nArac\u0131n\u0131za LPG, CNG veya LNG monte ettirdiyseniz, mutlaka tadilat muayenesi ile ruhsata i\u015flenmi\u015f olmal\u0131d\u0131r.\r\n,\u0130\u015faret levha kontrol\u00fc\r\nTrakt\u00f6r r\u00f6morklar\u0131, r\u00f6mork, yar\u0131 r\u00f6mork ve kamyonlar\u0131n arkas\u0131nda uygun i\u015faret levhas\u0131 tak\u0131l\u0131 durumda olmal\u0131d\u0131r.\r\n,Acil \u00e7\u0131k\u0131\u015f levhalar\u0131 kontrol\u00fc\r\nMinib\u00fcs ve otob\u00fcs ara\u00e7 sahipleri, ara\u00e7larda, acil \u00e7\u0131k\u0131\u015f levhalar\u0131n\u0131n ve yeterli adette acil \u00e7\u0131k\u0131\u015f \u00e7ekicinin bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etmelidir.\r\n,Reflektif \u015ferit kontrol\u00fc\r\nKamyon, r\u00f6mork ve yar\u0131 r\u00f6morklar\u0131n arkas\u0131nda ve yan\u0131nda \u00e7epe\u00e7evre ve\/veya boylamas\u0131na uygun reflektif \u015feritler tak\u0131l\u0131 durumda olmal\u0131d\u0131r.,Bor\u00e7 Kontrol\u00fc\r\nMuayene \u00f6ncesinde trafik cezas\u0131, motorlu ta\u015f\u0131t vergisi ve k\u00f6pr\u00fc-otoyol bor\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 sorgulay\u0131n. Borcu olan ara\u00e7lara randevu verilmemekte ve istasyonda muayene i\u015flemi ba\u015flat\u0131lamamaktad\u0131r.,Plaka kontrol\u00fc\r\nYetkili kurum taraf\u0131ndan bas\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarih itibari ile gerekli \u015fartlar\u0131 sa\u011flayan plakalar\u0131n tamam\u0131 kusursuzdur. M\u00fch\u00fcrl\u00fc hologram\u0131 olsa bile yetkili kurum taraf\u0131ndan bas\u0131ld\u0131ktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla de\u011fi\u015ftirilmesi, plakan\u0131n folyo veya camla kapat\u0131lmas\u0131, plakadaki karakterlerin okunmas\u0131n\u0131 engelleyen vida, boya, \u00e7ivi gibi her t\u00fcrl\u00fc izinsiz m\u00fcdahale a\u011f\u0131r kusur olarak de\u011ferlendirilir ve arac\u0131n\u0131z\u0131n muayenesi onaylanmaz.,\u00d6n cam\r\n\u00d6n camda g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc engelleyen a\u015f\u0131r\u0131 \u00e7atlak, k\u0131r\u0131k olmamas\u0131na dikkat edin. Ayr\u0131ca arac\u0131n\u0131z\u0131n \u00f6n ve arka cam y\u0131kama sistemleri \u00e7al\u0131\u015f\u0131r durumda, aynalar\u0131 da eksiksiz ve hasars\u0131z olmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n