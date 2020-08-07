İşte azmin zaferi! Sevdiği kızı vermediler diye 212 kilo verdi

Gen\u00e7 adam\u0131n azmi hayretler i\u00e7inde b\u0131rakt\u0131!,Alapl\u0131'da ya\u015fayan Ak\u0131n T\u00fcrko\u011flu, 7 ya\u015f\u0131ndan itibaren a\u015f\u0131r\u0131 yemek yeme iste\u011finden dolay\u0131 kilo almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrko\u011flu, evlenmeye karar verdi\u011fi 8 y\u0131ll\u0131k k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 ailesinden istedi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ailesi ise T\u00fcrko\u011flu'nun fazla kilolar\u0131 nedeniyle, bu evlili\u011fe onay vermedi.\r\n\r\n,Kilolar\u0131 nedeniyle g\u00fc\u00e7l\u00fckle y\u00fcr\u00fcyen T\u00fcrko\u011flu, k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n mezuniyet t\u00f6reninde tak\u0131m elbise giyebilmek i\u00e7in kilo vermeye karar verdi.\r\n\r\n,Son 15 y\u0131lda h\u0131zla kilo alan T\u00fcrko\u011flu, 296 kiloya kadar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,6 ay \u00f6nce her g\u00fcn 25 kilometre y\u00fcr\u00fcyerek sadece \u00e7orba ve su ile beslenmeye ba\u015flayan T\u00fcrko\u011flu, h\u0131zla kilo vermeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ak\u0131n T\u00fcrko\u011flu, kilo vermek i\u00e7in 6 ayd\u0131r her yere y\u00fcr\u00fcyerek gitti\u011fini anlatarak, "7 ya\u015f\u0131mda a\u015f\u0131r\u0131 yemek yemeye ba\u015flad\u0131m. Kendimi durduram\u0131yordum. 15 y\u0131lda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar \u00e7\u0131kt\u0131m. Kilolar\u0131mdan dolay\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131kam\u0131yordum. Hayattan so\u011fumu\u015ftum."\r\n\r\n,"Sekiz y\u0131l sevdi\u011fim bir k\u0131z vard\u0131. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkada\u015flar\u0131 kilolar\u0131mdan dolay\u0131 hor g\u00f6rd\u00fcler. Ona, 'Sen ona yak\u0131\u015fm\u0131yorsun' dediler. \u00c7ok h\u0131rs yapm\u0131\u015ft\u0131m. Mezuniyet t\u00f6reninde tak\u0131m elbise giyebilmek i\u00e7in kilo vermeye karar verdim.\r\n\r\n,"Her g\u00fcn da\u011f-bay\u0131r 25 kilometre yol y\u00fcr\u00fcd\u00fcm. Kendi i\u015flerimi y\u00fcr\u00fcyerek, hallediyorum. Arabam vard\u0131. Alt\u0131 ayd\u0131r arabama hi\u00e7 binmedim. Yar\u0131m kase \u00e7orba i\u00e7erek, diyet yap\u0131yordum. Diyetisyene gitmedim. 296 kilo ile ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m diyet ile 84 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fcm" dedi.\r\n\r\n,K\u0131z arkada\u015f\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen T\u00fcrko\u011flu, "Sevdi\u011fim k\u0131z\u0131n ailesi beni istemeyince, mezuniyet t\u00f6renine gitmedim. Ama tak\u0131m elbise giymeye ba\u015flad\u0131m. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m \u00e7ok iyi, kilo vermekten dolay\u0131 \u00e7ok mutluyum. Eskiden internetten elbise sipari\u015fi verirdim. \u015eimdi istedi\u011fim ma\u011fazaya giderek, be\u011fendi\u011fimi giyip, alabiliyorum. "\r\n\r\n,"Her g\u00fcn 25 kilometre yol y\u00fcr\u00fcmeye devam ediyorum. Bundan sonra da ayn\u0131 \u015fekilde devam edece\u011fim. \u0130n\u015fallah ileride beni isteyen ve seven biriyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131r\u0131m. "\r\n\r\n,"Kilo vermek isteyenlere tavsiyem bol bol y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaps\u0131nlar ve su t\u00fcketsinler. Ben \u015fu an hayat\u0131mdan \u00e7ok mutluyum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n