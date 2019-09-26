İşte bağışıklık sistemini güçlendiren doğal savaşçılar
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Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Grip ve nezleden korunmak için özellikle önemli bir antioksidan olan C vitamini tüketmek, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra A ve E vitaminleri, demir, çinko, omega 3 yağ asitleri de en büyük destekçilerden sayılıyor.