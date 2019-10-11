İşte Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

\u0130\u015fte o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,.,Payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ve foto\u011fraflarda halk\u0131n z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla ta\u015f\u0131nan personellere sevgi seli g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131, F\u0131rat'\u0131n do\u011fusunda ba\u015flat\u0131lan "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131" kapsam\u0131nda T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. ,G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131, "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131"nda T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.