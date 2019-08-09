İşte böbrek taşına karşı 7 etkili önlem!

\r\nHareketsizli\u011fin hastal\u0131klara davetiye \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 yap\u0131lan bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalarda ortaya konuluyor. Sa\u011fl\u0131\u011fa genel faydalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra b\u00f6brek ta\u015f\u0131ndan korunmak i\u00e7in de d\u00fczenli egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersizin ve ideal kiloda olman\u0131n ta\u015f hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 azaltt\u0131\u011f\u0131na dair bir\u00e7ok yay\u0131n bulunuyor. \u00d6zellikle s\u0131cak yaz aylar\u0131nda hareket iste\u011fi azalabildi\u011finden g\u00fcn i\u00e7erisinde mutlaka hareket etmeye; her g\u00fcn en az 45 dakika d\u00fczenli ve tempolu y\u00fcr\u00fcmeye \u00f6zen g\u00f6sterin.,\r\nG\u00fcnde en az 2 litre s\u0131v\u0131 t\u00fcketin. S\u0131v\u0131 t\u00fcketiminin su a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131 en ideali. Kahve ve \u00e7ay gibi \u00fcr\u00fcnlerin fazla t\u00fcketimi okzalat denilen ta\u015flar\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131nda bulunan bir maddenin miktar\u0131n\u0131 art\u0131rarak ta\u015f olu\u015fumunu tetikleyebiliyor. Gazl\u0131 ve kolal\u0131 i\u00e7eceklerin de ta\u015f olu\u015fumunu art\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dair bir\u00e7ok yay\u0131n bulunuyor.,\r\nTaze limon veya suyu, i\u00e7erdi\u011fi sitrat nedeniyle ta\u015f olu\u015funu azalt\u0131yor. Sitrat, do\u011fal olarak da idrar\u0131m\u0131zda bulunan bir madde ve ta\u015f olu\u015fumunu \u00f6nl\u00fcyor. Dolay\u0131s\u0131yla, limon t\u00fcketmek ta\u015f hastal\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok faydal\u0131. Limonu salataya, \u00e7orbaya da s\u0131karak t\u00fcketmeye \u00f6zen g\u00f6sterin.,\r\nTuz, b\u00f6brek ta\u015flar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funda bulunan kalsiyumun b\u00f6breklerden at\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rarak ta\u015f olu\u015fumunu kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor. A\u015f\u0131r\u0131 tuz t\u00fcketmekten ka\u00e7\u0131n\u0131n. Yemeklerinize hatta ayran\u0131n\u0131za tuz eklemeyin. M\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca az tuz t\u00fcketerek tansiyon, kalp rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 gibi di\u011fer hastal\u0131klardan da korunabilirsiniz.,\r\nHayvansal proteinin bol oldu\u011fu bir diyet, ta\u015f hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131yor. Bu nedenle sebzeden ve liften bol, proteinden fakir bir diyet uygulay\u0131p, sindiriminizi de rahatlatarak b\u00f6brek ta\u015f\u0131ndan korunabilirsiniz.,\r\nYaz\u0131n meyveler ve so\u011fuk i\u00e7ecekler \u00e7ok \u00e7ekici olabiliyor. \u00dcstelik karpuz, kavun gibi meyvelerin neredeyse y\u00fczde 100'\u00fc sudan olu\u015fuyor. Ancak, bu meyveler ve onlar\u0131n sular\u0131 fruktoz i\u00e7eriyor ki bu da \u015feker metabolizmas\u0131n\u0131 bozarak ta\u015f olu\u015fumunu art\u0131rabiliyor. Bu nedenle meyve t\u00fcketiminde a\u015f\u0131r\u0131ya ka\u00e7may\u0131n.,FAST- FOOD BES\u0130NLERDEN KA\u00c7ININ\r\n\r\n\u00dcroloji Uzman\u0131 Dr. Murat Tu\u011frul Eren "Artan fast-food t\u00fcketiminin k\u00fcresel \u0131s\u0131nma ile birlikte ta\u015f hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n t\u00fcm d\u00fcnyada artmas\u0131n\u0131n ana nedenlerinden biri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmektedir. Fast-foodlarda hem protein hem de karbonhidrat bol oldu\u011fundan, ta\u015f hastal\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in zararl\u0131 iki besini de birlikte alm\u0131\u015f olursunuz. Bu nedenle m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca fast-food t\u00fcr\u00fc besinlerden ka\u00e7\u0131n\u0131n" diyor.,S\u0131cak havalar\u0131n b\u00f6brek ta\u015f\u0131 olu\u015fumunu b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiledi\u011fini s\u00f6yleyen \u00dcroloji Uzman\u0131 Dr. Murat Tu\u011frul Eren b\u00f6brek ta\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 7 etkili \u00f6nlemi a\u00e7\u0131klad\u0131...