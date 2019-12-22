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Türkiye Gazetesi

İşte doğalgaz faturalarını yüzde 25 düşüren sistem!

İşte doğalgaz faturalarını yüzde 25 düşüren sistem!

Turbokom, kombinin yanması için dışarıdan aldığı soğuk havayı bacadan atılan atık gazın ısı ile ısıtarak yanma odasına sıcak gönderen harici bir yoğuşma sistemi. KOSGEB endüstriyel uygulama desteği ile 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yoğuşma sisteminin Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmaya başlandığını ifade eden Fikret Baş, “Yoğuşmasız kombilerden atılan gazlardaki ısının geri kazanımını sağlamak istedik. Yapmış olduğumuz test ve çalışmalar sonunda da böyle bir ürün ortaya çıktı. Ar-Ge çalışmalarımızın sonunda da bilim kurulundan geçen sistem üretime layık görüldü.

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