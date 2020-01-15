İşte dünyanın en küçük telefonu ve özellikleri

D\u00fcnyan\u0131n en k\u00fc\u00e7\u00fck telefonu unvan\u0131n\u0131 Palm'\u0131n elinden alan Zanco Tiny T2 g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131.,Hen\u00fcz seri \u00fcretime ge\u00e7meyen cihaz, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n projelerine fon sa\u011flamas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Kickstarter isimli platform \u00fczerinden sipari\u015f almaya ba\u015flad\u0131.,Zanco Tiny T2 3G, radyo, kulakl\u0131k giri\u015fi, Bluetooth ba\u011flant\u0131s\u0131 ve 0,3 MP\u2019lik bir kameraya ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Tek \u015farj ile 7 g\u00fcne kadar kullan\u0131m sunan cihaz, 6,96 cm uzunlu\u011fa ve 2,99 cm geni\u015fli\u011fe sahip cihaz, 31 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda.,Zanco Tiny T2 ayr\u0131ca \u00f6nceden y\u00fcklenmi\u015f birka\u00e7 oyuna ve 32 GB\u2019a kadar microSD kart deste\u011fine sahip.,Hen\u00fcz fon sa\u011flama a\u015famas\u0131nda olan cihaz\u0131n seri \u00fcretime ge\u00e7mesi haline sat\u0131\u015f fiyat\u0131n\u0131n 79 dolar olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Zanco Tiny T2'nin ilgi g\u00f6r\u00fcp g\u00f6rmeyece\u011fi merak ediliyor...