İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi

Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen Emre Bel\u00f6zo\u011flu, sar\u0131 lacivertli tak\u0131mdaki gelece\u011fine ili\u015fkin net konu\u015ftu.,Emre Bel\u00f6zo\u011flu, 38 ya\u015f\u0131nda Fenerbah\u00e7e\u2019ye d\u00f6nerek e\u015fine ender rastlanacak bir transfere imza att\u0131. Y\u0131ld\u0131z futbolcunun amac\u0131, taraftar\u0131 oldu\u011fu tak\u0131mda \u015fampiyonluk ya\u015fayarak futbolu b\u0131rakmakt\u0131.,Belki Emre 4. y\u0131ld\u0131z hayaline ula\u015famayacak ama a\u015f\u0131k oldu\u011fu renkler i\u00e7inde futbol hayat\u0131n\u0131 noktalayacak. Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle ara verilen 2019-20 sezonu tamamland\u0131\u011f\u0131nda, Bel\u00f6zo\u011flu j\u00fcbilesini yapacak.,Y\u00f6netimin hedefi...\r\n\r\nKaptan\u0131n futbolu b\u0131rakt\u0131ktan sonra kariyerini hangi yoldan s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi merak konusu. Ersun Yanal\u2019\u0131n ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan teknik ekibe b\u00fcy\u00fck destek veren Emre Bel\u00f6zo\u011flu\u2019nun yeni sezonda da teknik heyette rol alma ihtimali ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak y\u00f6netim kanad\u0131ndan gelen bilgilere g\u00f6re hedef, y\u0131ld\u0131z futbolcuyu sportif direkt\u00f6rl\u00fck rol\u00fcyle futbolun ba\u015f\u0131na getirmek. Peki Emre Bel\u00f6zo\u011flu bu konuda ne d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor? Tecr\u00fcbeli oyuncu bizzat a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u2018Aksi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez\u2019\r\n\r\n\u201cBenim i\u00e7in ailem ve Fenerbah\u00e7e \u00f6nde gelen de\u011ferlerdir. Nas\u0131l bir Fenerbah\u00e7eli oldu\u011fumu herkes bilir. Asl\u0131nda salg\u0131n s\u0131ras\u0131nda bu tip konular\u0131 g\u00fcndeme getirmek istemiyorum. S\u00fcrecin tamamlan\u0131p, normale d\u00f6n\u00fclmesi sonras\u0131 bana teklif edilecek g\u00f6revden hi\u00e7 bir zaman ka\u00e7mam. Fenerbah\u00e7e\u2019de sezon sonunda teklif edilecek her t\u00fcrl\u00fc g\u00f6revi \u00fcstlenmekten onur ve gurur duyar\u0131m. G\u00f6revden ka\u00e7mam s\u00f6z konusu olamaz. Herkes, benim nas\u0131l bir Fenerbah\u00e7eli oldu\u011fumu biliyor.\u201d,\u2018\u0130ndirim talebi olmad\u0131\u2019\r\n\r\n\u201cBu sezon art\u0131k hedefimiz T\u00fcrkiye Kupas\u0131\u2019n\u0131 m\u00fczemize g\u00f6t\u00fcr\u00fcp, Avrupa\u2019ya gitmek. Biz ba\u015fkan\u0131m\u0131z Ali Ko\u00e7\u2019la bu sezon neler yap\u0131p, yapamayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrekli olarak konu\u015fuyoruz. Y\u00f6netimin \u015fu anda tek iste\u011fi her \u015feyin normale d\u00f6nmesi. Bizden indirim beklendi\u011fi \u015feklindeki haberler ise ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tm\u0131yor. Bu konuda ne biz bir teklif g\u00f6t\u00fcrd\u00fck ne de y\u00f6netim kanad\u0131 bize bu teklifi sundu.\u201d (Fanatik)