İşte en çok satan telefon (iPhone'u geride bıraktı)

T\u00fcm zamanlar\u0131n en pop\u00fcler telefonunun hangisi oldu\u011funu biliyor musunuz? \r\n\r\n\u0130\u015fte iPhone ve Samsung'un modellerini geride b\u0131rakan t\u00fcm zamanlar\u0131n en pop\u00fcler telefonu...,G\u00fcney Kore merkezli teknoloji devi Samsung\u2019un 2012 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Galaxy S3, 60 milyona yak\u0131n bir grafik yakalad\u0131.\r\n,4.8 in\u00e7 ekran \r\n\r\n,720x1280 (HD) ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \r\n\r\n,16 GB dahili depolama \r\n\r\n,1 GB RAM \r\n\r\n,2100 mAh batarya\r\n,1996 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclen Motorola StarTAC, yakla\u015f\u0131k 60 milyon satt\u0131.\r\n,500 mAh batarya\r\n,2 MB depolama alan\u0131\r\n,A\u011f\u0131rl\u0131k: 88 gram\r\n,Boyut: 94\u202fmm \u00d7 55 mm \u00d7 19\u202fmm\r\n,\u0130\u015flemci: Motorola MicroTac serisi\r\n,Apple'\u0131n 2011\u2019de piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve Siri\u2019ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat \u00e7eken iPhone 4S 60 milyondan fazla satt\u0131.\r\n,3.5 in\u00e7 ekran boyutu \r\n\r\n,16 GB dahili haf\u0131za \r\n\r\n,512 MB RAM \r\n\r\n,1432 mAh batarya \r\n\r\n,640x960 ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc,Finlandiya merkezli \u015firketin 2007\u2019de sat\u0131\u015fa sundu\u011fu Nokia 5130, 65 milyon satt\u0131. \r\n,1 GB dahili bellek\r\n,2 MP kamera \r\n,A\u011f\u0131rl\u0131k: 88 gram \r\n,Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm\r\n,240x3120 piksel ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\r\n,Apple\u2019\u0131n 2012 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve ilk defa ekran\u0131 b\u00fcy\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet satt\u0131.\r\n,4 in\u00e7 ekran \r\n\r\n,640x1136 ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \r\n\r\n1440 mAh batarya\r\n