İşte Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni yıldızları

Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ne\u015fter sinyali vermesiyle birlikte g\u00f6zler gen\u00e7 oyunculara \u00e7evrildi.\r\n\r\n,"Bundan sonra 17-18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7leri sahada g\u00f6rebilirsiniz" diyen Fatih Terim, sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n alt\u0131n jeneresyonunu i\u015faret etti.\u0130\u015fte ilerleyen haftalarda forma sava\u015f\u0131na girecek gen\u00e7ler...\r\n\r\n\r\n,MUSTAFA KAPI (17)\r\n\r\nFlorya'n\u0131n altyap\u0131s\u0131nda yeti\u015fen ve hen\u00fcz 14 ya\u015f\u0131nda, Riekerink d\u00f6neminde A tak\u0131m formas\u0131n\u0131, Levski Sofya ile oynanan haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda giyen Mustafa Kap\u0131, oyun kurucu olarak g\u00f6rev yap\u0131yor. Fatih Terim, gen\u00e7 yetene\u011fi zaman zaman 8 numarada kullanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,ATALAY BABACAN (19)\r\n\r\nAtalay Babacan ise \u00f6zellikle kupa ma\u00e7lar\u0131nda s\u00fcre almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Solak futbolcu, hem 10 numarada hem de kanatlarda denenecek. Atalay Babacan, 28 Haziran 2000 do\u011fumlu, alt\u0131n jenerasyonun 'en parlak' oyuncusu olarak g\u00f6steriliyordu.,M\u0130RZA C\u0130HAN (19)\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de gelecek vaadeden oyuncular aras\u0131nda g\u00f6sterilen ve oyun tarz\u0131yla Gareth Bale'ye benzetilen Mirza Cihan, forvet arkas\u0131, sol a\u00e7\u0131k ve orta saha mevkilerinde forma giyiyor. U19 tak\u0131m\u0131nda g\u00f6rev al\u0131yor. Galatasaray'\u0131n Gazi\u015fehir'den kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 oyuncu, dinamizmi ile \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. Ofansif orta saha olarak da oynayabiliyor.,S\u00dcLEYMAN LU\u015e (19)\r\n\r\nFatih Terim, sol bekte oynatt\u0131\u011f\u0131 Yuto Nagatomo ve \u00d6mer Bayram'\u0131n performans\u0131n\u0131 be\u011fenmiyor. \u0130mparator, U-19 ekibinde boy g\u00f6steren S\u00fcleyman Lu\u015f'u g\u00f6zlem alt\u0131na ald\u0131. Alt yap\u0131 hocalar\u0131na "Onu haz\u0131rlay\u0131n" talimat\u0131 verdi. Tekni\u011fi y\u00fcksek, fizi\u011fi ise zay\u0131f bir isim.,I\u015eIK KAAN ARSLAN (18)\r\n\r\n\u00d6zellikle hava toplar\u0131ndaki hakimiyetiyle dikkat \u00e7eken I\u015f\u0131k Kaan Arslan, Fatih Terim ve teknik heyet taraf\u0131ndan da be\u011fenildi. Tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n gen\u00e7 oyuncuyu yak\u0131ndan takip edece\u011fi ve yeni sezonda kadroda \u015fans verece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,ABDUSSAMED KARNU\u00c7U (19)\r\n\r\nAbdussamed Karnu\u00e7u, 4 \u015eubat 2000 do\u011fumlu. 1,84 boyundaki oyuncu defansif orta saha olarak oynuyor. Pozisyon bilgisi ve ya\u015f\u0131na g\u00f6re olduk\u00e7a iyi fizi\u011fi ile \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. Defansif orta saha pozisyonu haricinde stoper oynamak i\u00e7in de gayet yeterli bir oyuncu.,YUNUS AKG\u00dcN (19)\r\n\r\nYunus Akg\u00fcn, 7 Temmuz 2000 do\u011fumlu. Gen\u00e7 oyuncu her iki kanatta da g\u00f6rev alabiliyor. Sol aya\u011f\u0131n\u0131 kullanan Yunus, 1.73 boyunda. Yunus Akg\u00fcn, kanat \u00f6zelliklerinin yan\u0131nda ikinci forvet olarak da oynayacak yeteneklere sahip bir oyuncu. H\u0131z\u0131 ve dripling kalitesi ile \u00f6n plana \u00e7\u0131kan gen\u00e7 oyuncu, uzun \u015fut tehdidi a\u00e7\u0131s\u0131ndan da standartlar\u0131n olduk\u00e7a \u00fczerinde. Griezmann'\u0131n Real Sociedad g\u00fcnlerine olduk\u00e7a benziyor Yunus Topu aya\u011f\u0131nda tutma s\u00fcresini biraz azaltmas\u0131 ve top payla\u015f\u0131m\u0131 konusunda kendisini geli\u015ftirmesi ile \u00e7ok kaliteli bir oyuncu olma potansiyelini ortaya \u00e7\u0131kartabilir,G\u00d6KAY G\u00dcNEY (20)\r\n\r\nG\u00f6kay G\u00fcney, 19 May\u0131s 1999 do\u011fumlu. G\u00f6kay, defansif orta saha, merkez orta saha ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. G\u00f6kay G\u00fcney, pas yetene\u011fi ve oyun g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc ortalaman\u0131n olduk\u00e7a \u00fcst\u00fcnde olan bir oyuncu. Uzun mesafe paslar\u0131 denemekten \u00e7ekinmiyor. Merkez orta saha k\u00f6kenli oyuncu, geriden oyun kurmadaki ba\u015far\u0131s\u0131 ve pozisyon bilgisi ile 'pas\u00f6r stoper' rol\u00fc i\u00e7inde gayet ideal bir aday.,ERENCAN YARDIMCI (17)\r\n\r\nFatih Terim'in sezon ba\u015f\u0131nda s\u0131k s\u0131k denedi\u011fi Erencan h\u00fccum hatt\u0131nda \u00f6nemli bir alternatif olabilir, geli\u015fimini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. (Sporx)