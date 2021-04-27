İşte geleceğin araçları...

\u00c7in\u2019de pandemi d\u00f6nemi ger\u00e7ekle\u015ftirilen ilk otomobil fuar\u0131nda otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisi kullan\u0131lan ara\u00e7lar \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131.,Otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisine yat\u0131r\u0131m yapan Alman \u015firketi Bosch da otomobil fuarda, seri \u00fcretilen Seviye 2 ve \u00fcst\u00fc otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisini tan\u0131tt\u0131. Bosh ayr\u0131ca oto fuar\u0131nda Seviye 4 otomatik park etme teknolojisini tan\u0131tt\u0131.\r\n,\u00c7in\u2019de yeni tip korona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131ndan bu yana d\u00fcnyada ilk halka a\u00e7\u0131k fuar ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Pandemi ko\u015fullar\u0131 alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen 19. \u015eanghay Uluslararas\u0131 Otomobil End\u00fcstrisi Fuar\u0131, di\u011fer bir ad\u0131yla 2021 \u015eanghay Otomobil Fuar\u0131\u2019nda yeni teknolojiler dikkat \u00e7ekti. Fuarda d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen otomobil markalar\u0131 yeni ara\u00e7lar\u0131n\u0131 tan\u0131tt\u0131.\r\n,Otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisi bu y\u0131lki otomobil fuar\u0131n\u0131n \u00f6ne \u00e7\u0131kan teknolojilerden oldu. \u015eanghay'daki Yangshan Liman\u0131'nda bulunan a\u011f\u0131r y\u00fck kamyonlar\u0131, ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde Seviye 4 otonom s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n,Bosch \u00c7in Pazarlama ve \u0130\u015f Stratejisi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Feng Hao yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "An itibar\u0131yla \u00c7in Otomotiv M\u00fchendisleri Birli\u011fi taraf\u0131ndan Seviye 2 olarak tan\u0131mlanan yard\u0131mc\u0131 s\u00fcr\u00fc\u015f fonksiyonuna ula\u015ft\u0131k. Asl\u0131nda cihazlar\u0131m\u0131z piyasadaki 40'tan fazla seri \u00fcretilen modelde kullan\u0131l\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla bu piyasan\u0131n trendiyle uyumlu. \u0130leride \u00c7in'in yol ko\u015fullar\u0131na uyum sa\u011flamaya ve uygulamalar\u0131 daha \u00e7ok senaryoyu kapsayacak \u015fekilde art\u0131rarak kullan\u0131c\u0131 deneyimini iyile\u015ftirmeye odaklanaca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.\r\n,.,SAIC-Iveco Hongyan Ticari Ara\u00e7 Limited \u015eirketi Pazarlama M\u00fcd\u00fcr\u00fc Jiang Jianhua yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "5G ve seviye 4 otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojilerini birle\u015ftiren elektrikli a\u011f\u0131r y\u00fck kamyonlar\u0131, ara\u00e7-yol ve ara\u00e7-ara\u00e7 koordinasyonunu sa\u011flayabiliyor. Bunu yaparken de, operasyon verimlili\u011fini optimize etmek ve gelecekte ara\u00e7- yol koordinasyonunun b\u00fcy\u00fck verilerini daha \u00fcst d\u00fczeyde entegre ederek y\u00fckseltmek i\u00e7in kendi kendine \u00f6\u011frenen bir yapay zeka ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor" dedi.\r\n,Uzmanlara g\u00f6re, 2025 y\u0131l\u0131na kadar \u00c7in'de yeni \u00fcretilen seri \u00fcretim ara\u00e7lar\u0131n y\u00fczde 70'i seviye 3 otonom s\u00fcr\u00fc\u015fe ula\u015fabilecek.\r\n