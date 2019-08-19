İşte HDP'li Büyükşehir Belediyelerinin görevden alınma nedenleri
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HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları neden görevden alındı? Kayyum atanan belediye başkanlıklarına hangi suçlar nedeniyle operasyon gerçekleştirildi? İçişleri Bakanlığı'nca bu sabah Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı bu uzaklaştırmaların nedenlerini açıkladı. Bakanlık ayrıntılı görsellerle HDP'li belediyelerde yaşanan hukuka aykırı icraatleri tek tek paylaştı. İşte detaylar!