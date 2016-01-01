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15 Temmuz Destanı
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SPOR
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İsmail Kartal görevden alındı
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Şiddetli yağış uyarısına aldırmadan deniz keyfi yaptı... Görenler şaşkınlıkla baktı
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Galatasaray ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor
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Başakşehir - Galatasaray maçı skor kaç kaç bitti (Başakşehir - GS golleri ve özet)
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TEM’de zincirleme kaza: 8 yaralı
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Ayı saldırısına uğrayan kadını köpeği kurtardı
YAŞAM
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Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
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Tottenham 90+1'de kazandı
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İbrahim Kalın: "Sınırlarımızı korumak için her türlü tedbiri alırız"
MEDYA
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İstanbullu Gelin 66. Yeni Son bölüm izle | İstanbullu Gelin 67. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | İstanbullu Gelin son bölüm yeni fragman (Star TV, Youtube izle)
MEDYA
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Şahin Tepesi 4. yeni Son bölüm İZLE | Şahin Tepesi 5. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | ŞAHİN TEPESİ son bölüm yeni fragman (ATV, Youtube izle)
SAĞLIK
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İşte her gün merdiven çıkmak için 6 sebep
MEDYA
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Erkenci Kuş 24. yeni son bölüm İZLE | Erkenci Kuş 25. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | Erkenci Kuş son bölüm fragman (Star TV, Youtube izle)
YAŞAM
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Sese koşan yakınları onu kanlar içinde buldu
GÜNDEM
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Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi
YAŞAM
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Beraber eğlendikleri adamı öldüren karı koca gözaltına alındı
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Galericilerin silahlı kavgasında 2 kişi öldü
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Adana'da motosiklet yayalara çarptı, yaralılar var
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Çinekop bolluğu... 10-15 senedir böylesi görülmedi
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Boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti
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İşte her gün merdiven çıkmak için 6 sebep
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Spor salonlarına para vermeden, her yerde yapabileceğiniz, kolay ama etkili bir spor mu arıyorsunuz? O zaman merdiven çıkmak tam size göre.
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