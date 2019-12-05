Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor?

T\u00fcrkiye'de her 100 ki\u015fiden 84'\u00fc ak\u0131ll\u0131 telefon kullan\u0131yor,Otomobillerin mucidi olarak Karl Benz g\u00f6steriliyor. Bunun nedeni Benz'in benzinle \u00e7al\u0131\u015fan, i\u00e7ten yanmal\u0131 bir motora ev sahipli\u011fi yapan arac\u0131 ilk kez kullan\u0131nan ki\u015fi olmas\u0131.1886 y\u0131l\u0131nda patenti al\u0131nan ara\u00e7 \u00e7a\u011f\u0131m\u0131zdaki modeller gibi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ilk otomobil olarak kabul ediliyor.,Bir insan hayat\u0131 boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.,ABD'de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullan\u0131larak 5 kilometre \u00e7ap\u0131ndaki 20 yeni uydu ke\u015ffedildi. Bu \u015fekilde Sat\u00fcrn'\u00fcn uydu say\u0131s\u0131 82'ye y\u00fckselerek, 79 uyduya sahip J\u00fcpiter'i geride b\u0131rakt\u0131.,Ortalama bir kur\u015fun kalem yakla\u015f\u0131k 56 kilometre uzunlu\u011funda \u00e7izgi \u00e7izebilir.,Bu sorunun cevab\u0131 a\u00e7\u0131k ara sivrisinek...\u015eu ana kadar \u00f6lm\u00fc\u015f olan insanlar\u0131n yar\u0131s\u0131 di\u015fi sivrisinekler taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde bile her 12 saniyede bir ki\u015fi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayat\u0131n\u0131 kaybediyor.,Okyanuslar yakla\u015f\u0131k 20 milyon ton alt\u0131n bulundurmaktad\u0131r.,Bir g\u00fcn tam olarak 23 saat 56 dakika 4.004 saniyedir,Otomobillerin \u00e7o\u011funun kornas\u0131 Fa notas\u0131ndan \u00e7almaktad\u0131r.\r\n,\u0130nsano\u011flu taraf\u0131ndan ilk evcille\u015ftirilen hayvan Ren geyikleridir.,D\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k \u015fehri 37,435,191 n\u00fcfusu ile Japonya'n\u0131n ba\u015fkenti Tokyo'dur.,D\u00fcnyada en uzun s\u00fcren trafik s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 2010 y\u0131l\u0131nda \u00c7in'de meydana gelmi\u015f ve 12 g\u00fcn s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Alman seyahat gemisi Wilhelm Gustloff, 30 Ocak 1945 g\u00fcn\u00fc bir SSCB denizalt\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan bat\u0131r\u0131ld\u0131 ve 9 bin 343 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni ba\u011flayan 29.9 km uzunlu\u011funda bir su yoludur.,Kangurular\u0131n bacaklar\u0131 kuyruk sokumundan kal\u00e7a kemiklerine sabit oldu\u011fu i\u00e7in geri geri y\u00fcr\u00fcyemez ve z\u0131playamazlar. ,Astronotlar\u0131n giydi\u011fi giysilerin G\u00fcne\u015f'ten gelen ve uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fleri s\u0131ras\u0131nda korunma \u015fans\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 \u0131\u015f\u0131n\u0131mlar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yans\u0131tabilir olmas\u0131 i\u00e7in beyaz renkli olmalar\u0131 gerekiyor.,26 Ocak 1887-31 Mart 1889 tarihleri aras\u0131nda in\u015fa edilen Paris'in simge yap\u0131lar\u0131ndan birisi olan Eyfel Kulesi'nin di\u011fer ad\u0131 la dame de fer'dir (Demir Lady).,\u00c7ekirgenin kulaklar\u0131 dizlerinde bulunmaktad\u0131r.,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n verilerine g\u00f6re Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 ya\u015famamaktad\u0131r. Nikaragua'da ise15 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 ya\u015famaktad\u0131r.\r\n\r\nAlmanya 2 milyon ile en \u00e7ok T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fclke konumundad\u0131r. \r\n\r\nNot: S\u00f6z konusu verinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 ve payla\u015f\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkeler dikkate al\u0131nmam\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n,Bug\u00fcne neredeyse hayat\u0131m\u0131z\u0131n her alan\u0131nda olan internet devi Google'\u0131n ilk ad\u0131 'BackRub'd\u0131. \r\n\r\nKurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eyl\u00fcl 1997 y\u0131l\u0131nda platformun ad\u0131n\u0131 Google'a \u00e7evirerek resmi kayd\u0131n\u0131 da bu isimle yapt\u0131.,\u0130nsano\u011flu tabiki bulundu\u011fu her ortamda a\u011flayabilir.\r\n\r\nAncak yer \u00e7ekiminin bulunmad\u0131\u011f\u0131 uzayda a\u011flasan\u0131z bile g\u00f6z ya\u015flar\u0131n\u0131z g\u00f6z\u00fcn\u00fczden s\u00fcz\u00fclemez. ,Bilinenenin tersine sa\u00e7 ve t\u0131rnaklar \u00f6l\u00fcmden sonra hi\u00e7 uzamazlar. Bu tamamen bir efsanedir. \u00d6ld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde v\u00fccudumuz su kaybeder ve derimiz s\u0131k\u0131la\u015f\u0131r, bu da sa\u00e7 ve t\u0131rna\u011f\u0131n uzad\u0131\u011f\u0131na dair bir g\u00f6z yan\u0131lg\u0131s\u0131 yarat\u0131r.