İşte İstanbul'da yatırımlık ucuz evler

Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n faiz indirimi ve enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle birlikte bankalar konut kredi faizlerini d\u00fc\u015f\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Kamu bankalar\u0131 liderli\u011finde ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fck konut kredisi faizi yat\u0131r\u0131m yapacak olanlar\u0131n ilgisini \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,180 ay vadeye kadar 500 bin lira limitli kredide faiz oran\u0131 y\u00fczde 0.99 olarak uygulan\u0131yor.\r\n,Uzun vade s\u00fcresi nedeniyle kira \u00f6der gibi ev sahibi olma f\u0131rsat\u0131 do\u011fuyor.\r\n,Arnavutk\u00f6y\r\n\r\n160 bin lira\r\n,Avc\u0131lar\r\n\r\n172 bin lira,Ba\u011fc\u0131lar\r\n\r\n220 bin lira,Bah\u00e7elievler\r\n\r\n280 bin lira,Bak\u0131rk\u00f6y\r\n\r\n550 bin lira,Be\u015fikta\u015f\r\n\r\n514 bin lira\r\n,Bayrampa\u015fa\r\n\r\n500 bin lira\r\n,Beylikd\u00fcz\u00fc\r\n\r\n230 bin lira,Beyo\u011flu\r\n\r\n360 bin lira,B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece\r\n\r\n175 bin lira,\u00c7atalca\r\n\r\n220 bin lira,Esenler\r\n\r\n300 bin lira,Esenyurt\r\n\r\n155 bin lira,Ey\u00fcpsultan\r\n\r\n260 bin lira,Fatih\r\n\r\n360 bin lira,Gaziosmanpa\u015fa\r\n\r\n355 bin lira\r\n,G\u00fcng\u00f6ren\r\n\r\n300 bin lira (H\u00fcrriyet)