İşte kahramanın son paylaşımı: Bekle hain bekle

Aslen Zonguldakl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Tolga Can Y\u0131lmaz'\u0131n Bursa Y\u0131ld\u0131r\u0131m'da ya\u015fayan annesi T\u00fclay Y\u0131lmaz'a \u015fehadet haberi verilirken, fidan dikimi i\u00e7in \u00c7aycuma'daki bah\u00e7esine giden baba Tacettin Y\u0131lmaz'\u0131n da ac\u0131 haberi burada ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Tolga Can Y\u0131lmaz'\u0131n bekar oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),Kahraman \u015fehidin 10 \u015eubat tarihli son g\u00f6nderisinde, "Bekle hain bekle senin de k\u00f6pekler gibi yalvaraca\u011f\u0131n zaman gelecek" payla\u015f\u0131m\u0131 da dikkat \u00e7ekti., \u015eehit kahramanlardan birinin Bursa'da ya\u015fayan Tacettin - T\u00fclay Y\u0131lmaz \u00e7iftinin tek \u00e7ocu\u011fu 25 ya\u015f\u0131ndaki Tolga Can Y\u0131lmaz oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,.,Suriye'nin \u0130dlib kentinde d\u00fczenlenen hain sald\u0131r\u0131da \u015fehit olan 33 kahraman\u0131n \u015fehadet haberleri memleketlerine ula\u015fmaya ba\u015flad\u0131.