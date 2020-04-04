İşte karantinadaki Terim'in son durumu!

Tecr\u00fcbeli teknik adam, Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Galatasarayl\u0131 futbolcularla yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131. ,Terim, payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n alt\u0131na yazd\u0131\u011f\u0131 mesajda ise "Hepinizi \u00e7ok \u00f6zlemi\u015fim. ,Sizleri g\u00f6rmek beni \u00e7ok mutlu etti. Hep birlikte taraftar\u0131m\u0131zla da bulu\u015faca\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcn\u00fc bekliyorum. Sa\u011fl\u0131kla kal\u0131n." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Terim'in sa\u011fl\u0131k durumu ve tedavi s\u00fcrecini anlatt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r\n\r\n,Futbolcular\u0131n\u0131n ve ailelerinin genel durumu ile sa\u011fl\u0131k bilgileri hakk\u0131nda bilgiler alan tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, bu s\u00fcre\u00e7te fizik performans kadar mental olarak g\u00fc\u00e7l\u00fc kalman\u0131n \u00f6nemine dikkati \u00e7ekti. Tecr\u00fcbeli teknik adam, ayr\u0131ca liglerin ba\u015flama ihtimali ve olas\u0131 tarihlere ili\u015fkin teknik heyet olarak haz\u0131rlad\u0131klar\u0131, sa\u011fl\u0131k \u00f6ncelikli zaman ve i\u015f planlar\u0131ndan da bahsetti.\r\n,Fatih Terim ve oyuncular\u0131 aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fme, yakla\u015f\u0131k 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.