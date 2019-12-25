İşte kimlikleri yenilemek için son tarih! Beklenen açıklama geldi

\u015eu ana kadar y\u00fcz binlerce ki\u015finin kimlik yenileme i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu\u011fu n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri, randevulu sistem ile kimlik yenileme i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirmeye devam ediyor.,Yeni kimlik \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in \u00f6denmesi gereken \u00fccret \u00e7e\u015fitli durumlarda farkl\u0131l\u0131k g\u00f6steriyor. ,TC kimlik belgesi, eski d\u00fczende n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 olarak adland\u0131r\u0131lan belgeyi kaybedenler yeni kimlik \u00e7\u0131karmak i\u00e7in \u00f6demeleri gereken \u00fccret; 22,50 TL.,\u0130\u015fte kimlikleri yenilemek i\u00e7in son tarih! Beklenen a\u00e7\u0131klama geldi,\u00c7ipli kimlik kartlar\u0131n\u0131n kaybedilmesi halinde ise 45 TL \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. ,Sinop N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden konuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cSon zamanlarda baz\u0131 bas\u0131n yay\u0131n organlar\u0131 ile sosyal medyada 2020 y\u0131l\u0131nda TC kimlik kart\u0131, pasaport ve s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi de\u011ferli k\u00e2\u011f\u0131t ve har\u00e7 bedellerinde y\u00fcksek art\u0131\u015flar olaca\u011f\u0131, n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 ve eski s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin 2020 y\u0131l\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmayaca\u011f\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerinin yenilenmesi i\u00e7in sa\u011fl\u0131k kurulu raporu istenece\u011fi ve bu nedenle belgelerin de\u011fi\u015ftirilmesi gerekti\u011fi \u015feklinde as\u0131ls\u0131z haberler \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.","TC kimlik kart\u0131, pasaport ve s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi de\u011ferli k\u00e2\u011f\u0131t ve har\u00e7 bedellerinin her y\u0131l oldu\u011fu gibi 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde de yeniden de\u011ferleme oran\u0131nda art\u0131\u015f yap\u0131larak g\u00fcncellenece\u011fi, halen kullan\u0131lmakta olan n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n TC kimlik kart\u0131 al\u0131ncaya kadar ge\u00e7erli oldu\u011fu, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgeleri i\u00e7in mevcut uygulamada herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmadan yenileme i\u015flemlerine devam edilece\u011fi, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n as\u0131ls\u0131z haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir\u201d denildi.,Kimlik yenileme i\u00e7in belirlenen son tarih, vatanda\u015flar\u0131n g\u00fcndeminde yer almaya devam ediyor.,TC kimlik belgesi 2023 y\u0131l\u0131na kadar de\u011fi\u015ftirebiliyor.