İşte koronavirüs için 13 önlem

\u00c7in\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyada 2 bin 700\u2019den fazla \u00f6l\u00fcme neden olan yeni tip corona vir\u00fcse (Covid-19) dair bilinmesi ve yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri Prof. Dr. Osman M\u00fcft\u00fco\u011flu s\u0131ralad\u0131. \r\n\r\n,'Bizim i\u00e7in \u015fimdilik sadece \u201cdikkatli olmak\u201d yetiyor' diyen M\u00fcft\u00fco\u011flu 13 maddede yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri yazd\u0131.\r\n,Ellerinizi en ge\u00e7 iki saat ara ile bol su ve sabunla en az 30 saniye iyice ovarak y\u0131kay\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,\u015e\u00fcpheli yerlerde y\u0131kamay\u0131 takiben musluk kapatmada ve kap\u0131-a\u00e7ma kapamada temiz bir k\u00e2\u011f\u0131t pe\u00e7ete kullan\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Okul d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc \u00e7ocuklar\u0131n\u0131za el, y\u00fcz ve m\u00fcmk\u00fcnse beden temizli\u011fi (t\u00fcm du\u015f) yapt\u0131r\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,El s\u0131kma ve \u00f6p\u00fc\u015fme \u015feklindeki selamla\u015fmalardan sak\u0131n\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Ate\u015f, \u00f6ks\u00fcr\u00fck, aks\u0131r\u0131\u011f\u0131 olanlarla temastan sak\u0131n\u0131n\u0131z, temas halinden hemen sonra ellerinizi iyice y\u0131kay\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,G\u00fcnde 4-5 kez tuzlu su ile gargara yapmay\u0131 deneyiniz.\r\n\r\n,Evinizi (i\u015fyerinizi, okulu, s\u0131n\u0131f\u0131) s\u0131k s\u0131k havaland\u0131r\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Ate\u015f, bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131, \u00f6ks\u00fcr\u00fck, nefes darl\u0131\u011f\u0131, yorgunluk gibi ortak belirtilerde acil yard\u0131m i\u00e7in Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan (112) yard\u0131m isteyiniz.\r\n\r\n,Beslenme, d\u00fczenli uyku, ki\u015fisel hijyen konular\u0131nda \u00e7ok daha duyarl\u0131 ve dikkatli davran\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Ate\u015fi, \u00f6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fc, bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131 olan \u00e7ocuklar\u0131 okula yollamay\u0131n\u0131z. Sizde ayn\u0131 i\u015faretlerden varsa i\u015fe gitmeyiniz, istirahat ediniz ve \u00e7evrenizi bula\u015fma konusunda uyar\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fc azaltabilecek ila\u00e7lardan, takviyeler ve giri\u015fimlerden uzak durunuz.\r\n\r\n,\u00c7i\u011f g\u0131dalar\u0131 dikkatli t\u00fcketiniz.\r\n\r\n,Hayvansal besinleri pi\u015firmeden yemeyiniz.\r\n\r\n(NTV)