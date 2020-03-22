İşte koronavirüs vakasının görülmediği tek yer!

Koronavir\u00fcs (coronavirus) vakas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi tek yer belli oldu. Yeni tip koronavir\u00fcs \u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve son verilere g\u00f6re 186 \u00fclkede etkisini g\u00f6stermi\u015fti. \r\n,D\u00fcnya genelinde h\u0131zla yay\u0131lan \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs bug\u00fcne kadar 300 binden fazla ki\u015fiye bula\u015ft\u0131 ve 13 binden fazla insan\u0131n ise hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine neden oldu. \u0130\u015fte koronavir\u00fcs\u00fcn g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi tek yer...,\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 6 k\u0131tan\u0131n tamam\u0131n\u0131 etkisi alt\u0131na ald\u0131.\r\n,Antarktika, k\u00fcresel salg\u0131ndan etkilenmeyen tek k\u0131ta konumunda bulunuyor.\r\n,Avrupa Uzay Ajans\u0131'n\u0131n Antarktika'da bulunan Concordia \u0130stasyonu'nda ara\u015ft\u0131rma g\u00f6revlisi olan Stijn Thoolen, d\u00fcnyadaki salg\u0131n haberlerini takip ettiklerini ve endi\u015fe duyduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Thoolen, ekibinde yer alan Frans\u0131z ve \u0130talyan bilim insanlar\u0131n\u0131n \u00fclkelerinden gelen haberler nedeni ile \u00e7ok \u00fczg\u00fcn olduklar\u0131n\u0131 kaydetti. Thoolen, ailesine ve arkada\u015flar\u0131na evde kal\u0131n uyar\u0131lar\u0131nda bulundu.\r\n