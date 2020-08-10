İşte koronavirüs yoğunluk haritası! 4 büyükşehirde son durum

Ankara, Gaziantep, Diyarbak\u0131r ve \u015eanl\u0131urfa'y\u0131 \u00f6rnek g\u00f6steren Bakan Koca, maske-mesafe-temizlik uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.,Bakan Koca, "Temasl\u0131 ki\u015filerin pozitif vakaya d\u00f6n\u00fc\u015fme oranlar\u0131 May\u0131s ay\u0131na k\u0131yasla T\u00fcrkiye genelinde 1,3 kat artt\u0131." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Koca, " \u0130ller baz\u0131nda art\u0131\u015f \u00f6rnekleri: \u015eanl\u0131urfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbak\u0131r 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden \u00e7\u0131karman\u0131z gereken sonu\u00e7; maske, mesafe, temizlik uyar\u0131s\u0131d\u0131r" payla\u015f\u0131m\u0131nda bulunmu\u015ftu.,Bakan Koca, d\u00fcn Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise zat\u00fcrre oran\u0131na dikkat \u00e7ekmi\u015fti.,"Zat\u00fcrre oran\u0131 t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de d\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00fcnl\u00fck test say\u0131s\u0131nda 64 bine \u00e7\u0131kt\u0131k. En y\u00fcksek say\u0131 yakla\u015f\u0131k 58 bindi." diye konu\u015fan Koca, \u015f\u00f6yle devam etmi\u015fti:,"Hastane doluluk oranlar\u0131m\u0131zda, yeni yatan ve taburcu olan hastalar\u0131n yak\u0131n say\u0131larda olmas\u0131 sebebiyle de\u011fi\u015fiklik yok. \u0130yi sonu\u00e7 s\u0131k\u0131 tedbire ba\u011fl\u0131.",Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n d\u00fcn de 9 A\u011fustos verilerini payla\u015fm\u0131\u015f ve son 24 saatte 61 bin 446 test yap\u0131ld\u0131, 1182 ki\u015fide daha koronavir\u00fcs tespit edildi\u011fini belirtmi\u015fti.,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, temasl\u0131 ki\u015filerin pozitif vakaya d\u00f6n\u00fc\u015fme oranlar\u0131n\u0131n may\u0131s ay\u0131na k\u0131yasla T\u00fcrkiye genelinde 1,3 kat art\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130ller baz\u0131nda art\u0131\u015f \u00f6rnekleri: \u015eanl\u0131urfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbak\u0131r 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden \u00e7\u0131karman\u0131z gereken sonu\u00e7; maske, mesafe, temizlik uyar\u0131s\u0131d\u0131r" dedi.,\u00d6te yandan, Gaziantep Valisi Davut G\u00fcl de yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda kentte vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 10 d\u00fc\u015fmesinin kurallara uymaktan ge\u00e7ti\u011fini bildirdi.,G\u00fcl, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n "Yak\u0131n zamanda vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n en \u00e7ok artt\u0131\u011f\u0131 illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta i\u00e7inde, ortalama vaka say\u0131lar\u0131 y\u00fczde 10 d\u00fc\u015ft\u00fc" s\u00f6zlerini hat\u0131rlatarak \u015funlar\u0131 aktard\u0131:,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 4 \u015fehri \u00f6rnek vermi\u015fti,"Sevgili hem\u015fehrilerim, uydu\u011funuz tedbirlerin sonucunu g\u00f6r\u00fcyoruz\/g\u00f6rece\u011fiz. Hep birlikte kurallara uydu\u011fumuzda bu illetten kurtulaca\u011f\u0131z. \u00d6zverileriniz i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim.",