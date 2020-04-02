İşte koronavirüsün görülmediği ülkeler!

D\u00fcnya genelinde corona vir\u00fcs ile sava\u015f devam ediyor. Vaka say\u0131s\u0131 900 bini a\u015farken, can kayb\u0131 da 50 bine yakla\u015ft\u0131.\r\n,Koronavir\u00fcs ile m\u00fccadelede a\u015f\u0131 bulma \u00e7abalar\u0131 son h\u0131z devam ederken baz\u0131 \u00fclkeler vir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na almak i\u00e7in s\u0131k\u0131 \u00f6nlemler al\u0131yor.\r\n,Vir\u00fcs 183 \u00fclkeye yay\u0131l\u0131rken, 9 yerde ise corona vir\u00fcs vakas\u0131 tespit edilmedi. \r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi \u00fclkelerle ilgili iki unsur \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Tespit i\u00e7in \u00f6nem arz eden testlerin yap\u0131lmamas\u0131 ve sans\u00fcr tart\u0131\u015fmalar\u0131. \r\n\r\n\u0130\u015fte corona vir\u00fcs\u00fcn g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi 9 \u00fclke...\r\n\r\n,T\u00dcRKMEN\u0130STAN\r\n,TAC\u0130K\u0130STAN\r\n,YEMEN,G\u00dcNEY SUDAN\r\n,KUZEY KORE\r\n,MALAV\u0130 ADASI\r\n,SAO TOME ve PR\u0130NC\u0130PE\r\n,KOMOR ADALARI\r\n,LESOTHO\r\n