İşte maaşı yüksek ama stresli olan meslekler

İş yaşamında stresli çalışmak zorunda olan bazı meslekler var. Bu mesleklerde çalışanlar streslerinin oranına göre daha fazla ücret alıyorlar. İşte maaşı yüksek ama stresli olan meslekler...