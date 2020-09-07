İşte maaşı yüksek ama stresli olan meslekler

D\u00fcnyada en \u00e7ok strese sahip meslekler belli oldu. En stresli mesle\u011fe sahip ki\u015filer y\u0131lda 183 bin dolara yak\u0131n para kazanabiliyor. \u0130\u015fte o meslekler,Asker\r\n \r\nStres Puan\u0131: 72.47\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 26,054,\u0130tfaiyeci\r\n \r\nStres Puan\u0131: 72.43\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 49,080,Pilot\r\n \r\nStres Puan\u0131: 61.07\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 111,930,Polis\r\n \r\nStres Puan\u0131: 51.97\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 62,960,Organizat\u00f6r\r\n \r\nStres Puan\u0131: 51.15\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 48,290,Gazeteci\r\n \r\nStres Puan\u0131: 49.90\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 39,370,Yay\u0131nc\u0131\r\n \r\nStres Puan\u0131: 51.63\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 40,910,Halkla \u0130li\u015fkiler Sorumlusu\r\n \r\nStres Puan\u0131: 49.48\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 111,280,\u0130cra Direkt\u00f6r\u00fc\r\n \r\nStres Puan\u0131: 48.97\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 183,270,Taksici\r\n \r\nStres Puan\u0131: 48.11\r\n \r\nTahmini Kazanc\u0131 (Dolar): 24,880,\u0130\u015f ya\u015fam\u0131nda stresli \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda olan baz\u0131 meslekler var. Bu mesleklerde \u00e7al\u0131\u015fanlar streslerinin oran\u0131na g\u00f6re daha fazla \u00fccret al\u0131yorlar. \u0130\u015fte maa\u015f\u0131 y\u00fcksek ama stresli olan meslekler...