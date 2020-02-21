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Türkiye Gazetesi

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri! Sıralamaya çok şaşıracaksınız

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri! Sıralamaya çok şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller belli oldu! İşte Türkiye'nin en mutlu 20 şehri! İlk sırada Sinop yer alıyor. Yüzde 77,66 ile listenin zirvesine oturan Sinop, Türkiye'nin en mutlu şehri ve 21 yıldır trafik sinyalizasyon lambası yoktu. Türkiye'nin 'trafik lambası olmayan tek kenti' Sinop, unvanını kaybetti. 21 yıl aradan sonra kentin belli kavşaklarına 2019 Aralık ayında 20 trafik lambası yerleştirildi

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