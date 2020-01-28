İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak g\u00f6rev alacak kad\u0131nlar, \u00fclkenin say\u0131l\u0131 komando okullar\u0131ndan olan Fo\u00e7a Jandarma Komando Okulu ve ,., \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) ekibi, kad\u0131n komandolar\u0131n, Fo\u00e7a Jandarma Komando Okulu ve E\u011fitim Merkezi Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki nefes kesen e\u011fitimlerine tan\u0131kl\u0131k etti.\r\n\r\n\r\n,\u0130zmir\u2019den U\u015fak\u2019a kadar ko\u015fu\r\n\u0130\u00e7 g\u00fcvenlik harekatlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yan kondisyon ve dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik olarak e\u011fitimler de alan kad\u0131n Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, e\u011fitimin sonuna gelindi\u011finde tam te\u00e7hizatla \u0130zmir\u2019den U\u015fak\u2019a kadar ko\u015fmu\u015f, U\u015fak\u2019tan Trabzon\u2019a kadar ise y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f oluyorlar.\r\n, Uzak Do\u011fu serbest savunma ve sava\u015f sanat\u0131 olan \u2018Ninbudo Aikijutsu\u2019 e\u011fitimleri de alan kad\u0131n Jandarma Komando Astsubaylar, e\u011fitimlerini tatbikatlarla da peki\u015ftiriyor.\r\n,3 g\u00fcnl\u00fck zorlu hayat\u0131 idame tatbikat\u0131\r\nKurs s\u00fcresi boyunca komando harekat\u0131, ter\u00f6rle m\u00fccadele harekat\u0131, patlay\u0131c\u0131 madde, temel sava\u015f, hayat\u0131 idame ve her t\u00fcrl\u00fc silahla at\u0131\u015f e\u011fitimleri alan kad\u0131n komandolar, hayat\u0131 idame tatbikat\u0131nda 3 g\u00fcn boyunca a\u00e7l\u0131k, zorlu arazi ve iklim \u015fartlar\u0131nda sab\u0131rla ve inatla kendilerine verilen g\u00f6revleri yerine getiriyor.\r\n\r\n,Keskin ni\u015fanc\u0131l\u0131k e\u011fitimlerini yerli ve milli imkanlarla \u00fcretilen Bora-12 keskin ni\u015fanc\u0131 t\u00fcfe\u011fi ile alan kursiyerler, her t\u00fcrl\u00fc arazi \u015fart\u0131na uygun askeri kamuflajlarla do\u011fada adeta g\u00f6zden kayboluyorlar. \r\n,E\u011fitim Merkezi Komutanl\u0131\u011f\u0131nda uzun s\u00fcre uykusuzluk ve yorgunlu\u011fa dayan\u0131kl\u0131, stres alt\u0131nda do\u011fru karar verme yetene\u011fine sahip ve ter\u00f6ristleri etkisiz hale getirecek \u015fekilde yeti\u015ftiriliyor.,\u00dclkenin her b\u00f6lgesinde ve s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde her t\u00fcrl\u00fc arazi ve iklim \u015fart\u0131nda g\u00f6rev yapabilecek kabiliyette e\u011fitim g\u00f6ren kad\u0131n Jandarma Komando Astsubaylar, zor \u015fartlara haz\u0131rl\u0131k i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz demeden zorlu e\u011fitimlerden ge\u00e7iyor.,20 hafta e\u011fitim g\u00f6rd\u00fckleri Fo\u00e7a Jandarma Komando Okulunda \u00e7ok say\u0131da cesaret parkurunda e\u011fitim g\u00f6ren kad\u0131n Jandarma Komandolar, d\u00fc\u015fman geri b\u00f6lgesine harekat d\u00fczenleyebilecek \u015fekilde, tim komutan\u0131 olarak yeti\u015ftiriliyor.\r\n, Uzak Do\u011fu serbest savunma ve sava\u015f sanat\u0131 olan \u2018Ninbudo Aikijutsu\u2019 e\u011fitimleri de alan kad\u0131n Jandarma Komando Astsubaylar, e\u011fitimlerini tatbikatlarla da peki\u015ftiriyor.\r\n\r\n,Do\u011fada g\u00f6zden kayboluyorlar\r\nKad\u0131n Jandarma Komando Astsubaylar\u0131n zorlu e\u011fitimlerinin bir par\u00e7as\u0131 da keskin ni\u015fanc\u0131l\u0131k. ,\u00d6zel kamuflajlar\u0131yla, d\u00fc\u015fmana kendilerini g\u00f6stermeden hedef b\u00f6lgeye s\u0131zma e\u011fitimi alan kad\u0131n komandolar, yap\u0131lan at\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan yine kamufle olarak b\u00f6lgeden uzakla\u015f\u0131yor.,Jandarman\u0131n g\u00f6zbebe\u011fi T\u00fcrkiye\u2019nin ilk kad\u0131n Jandarma Komando Astsubaylar\u0131, bu kutsal yuvadan \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131nda ise her t\u00fcrl\u00fc i\u00e7 g\u00fcvenlik harekat\u0131nda ve sava\u015f ortam\u0131nda g\u00f6rev yapabilecek standartlara ula\u015f\u0131yor.