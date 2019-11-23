İşte ünlü oyuncu ve sanatçıların çocukluk halleri!

T\u00fcrkiye'nin yak\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 isimlerin \u015fimdiki hallerinden eser yok. \u015eimdilerde hepsi \u00e7ok \u00fcnl\u00fc. \u00dcnl\u00fc oyuncu ve sanat\u00e7\u0131lar\u0131n \u015fimdiye dek g\u00f6r\u00fclmemi\u015f foto\u011fraflar\u0131 'vay be' dedirtiyor.\r\n\r\n,Burcu Kara,\u00dcnl\u00fc oyuncu Selin \u015eekerci, gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131nda \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u015eekerci yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bu kareye, "Haftada bir g\u00f6z kalemi bitirme garantisi" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Zeyno G\u00f6nen\u00e7 gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131ndan bir kareyi Instagram hesab\u0131 \u00fczerinden payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6nen\u00e7 payla\u015f\u0131m\u0131na, "Londra 1994" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe \u00dcniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar\u0131'nda \u00f6\u011frenciyken Haluk Bilginer, C\u00fcneyt \u00c7al\u0131\u015fkur ve Faik Ertener ile \u00e7ekilen pozunu yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Mehmet Ali Erbil'in "Konservatuvar \u00f6n\u00fc, Kurtlar Vadisi..." notuyla sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 bu payla\u015f\u0131m k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da yorum ve be\u011feni ald\u0131.\r\n\r\n,Hatice,.,Muazzez Ersoy\r\n\r\n,Perran Kutman\r\n\r\n,B\u00fc\u015fra Develi\r\n\r\n,\u00dcmit Karan\r\n\r\n,B\u00fclent Emrah Parlak\r\n\r\n,Berdan Mardini\r\n\r\n,Ye\u015fim Salk\u0131m,Ezgi Mola\r\n\r\n,Ceyda D\u00fcvenci\r\n\r\n,Mine Tugay\r\n\r\n,Vedat Mil\u00f6r\r\n\r\n,I\u015f\u0131n Karaca \r\n\r\n,Nusret G\u00f6k\u00e7e\r\n\r\n,Meryem Uzerli\r\n\r\n,Rasim \u00d6ztekin\r\n\r\n,\u00c7a\u011fla \u015eikel,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk,Okan Bay\u00fclgen,Hadise