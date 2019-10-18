İşte Volvo'nun ilk tam elektrikli modeli

XC40 Recharge, ayn\u0131 zamanda Google'\u0131n Android i\u015fletim sistemi taraf\u0131ndan desteklenen tamamen yeni bilgi-e\u011flence sistemini kullanan ilk Volvo modeli.,\u0130sve\u00e7 merkezli otomobil \u00fcreticisi Volvo Volvo XC40 Recharge'\u0131 tan\u0131tt\u0131.\r\n\r\nS\u00f6z konusu model firman\u0131n ilk tamamen elektrikli modeli olarak dikkat \u00e7ekiyor. ,S\u00f6z konusu modelin \u0130ngiltere fiyat\u0131 50 bin sterlin olacak. Modelin T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131p \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n,Volvo Cars 2025 y\u0131l\u0131na kadar k\u00fcresel sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden olu\u015fmas\u0131n\u0131 hedefliyor.,\u015eirket taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, geriye kalan y\u00fczde 50 ise hibrit modellerden olu\u015facak.,\r\n\u015eirket bunun i\u00e7in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki be\u015f y\u0131l boyunca her y\u0131l tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak\r\n,\u0130\u015fte Volvo'nun ilk tam elektrikli modelinden kareler...