İstediği ayakkabıyı internette bulamayınca kendi ayakkabısını yapmaya başladı

Ayakkab\u0131 tutkusunun yakla\u015f\u0131k 3 sene \u00f6nce n\u00fcksetmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Veysel Temiz, "Kendime kendime istedi\u011fim modelleri internette bulamay\u0131nca izleye izleye nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim. Bu sayede kendi tasarlad\u0131\u011f\u0131m modelleri yapmaya ba\u015flad\u0131m. 2 y\u0131ld\u0131r giyiyorum. Gayet g\u00fczel ve e\u011flenceli bir durum. Bir y\u0131ld\u0131r sosyal medyadan arkada\u015flar tasar\u0131mlar\u0131m\u0131 \u00e7ok be\u011feniyorlar. Sipari\u015f \u00fczerine ki\u015fiye \u00f6zel ayakkab\u0131lar yap\u0131yorum. \u00d6nce ki\u015finin ayak \u00f6l\u00e7\u00fclerini al\u0131yorum. Ondan sonra nas\u0131l bir model istedi\u011fini tart\u0131\u015f\u0131yoruz. Onaylad\u0131ktan sonra tasar\u0131ma ba\u015fl\u0131yorum. Kal\u0131b\u0131n\u0131 \u00fcretiyorum. Akabinde aya\u011f\u0131 uygunsa as\u0131l kal\u0131b\u0131 \u00fcretiyorum. \u00dcrettikten sonra ger\u00e7ek deriden ger\u00e7ek k\u00f6sele tabanda ayakkab\u0131y\u0131 \u00fcretiyoruz. Ayakkab\u0131lar\u0131 m\u00fc\u015fterilerime bizzat ben giderek teslim ediyorum. B\u00fct\u00fcn ayakkab\u0131 komple organik malzemelerden olu\u015ftu\u011fu i\u00e7in maliyeti biraz pahal\u0131d\u0131r. Tasarlayaca\u011f\u0131m ki\u015fi bende ilk kez ayakkab\u0131 al\u0131yorsa kal\u0131b\u0131 ile beraber bir ay s\u00fcrede tamaml\u0131yorum. Kal\u0131b\u0131n\u0131 \u00fcretmek en zor k\u0131sm\u0131d\u0131r. 3 hafta kadar s\u00fcremi al\u0131yor. Benim i\u015fim ressaml\u0131k as\u0131l i\u015fimi buradan kazanmak istiyorum ama bu hobi ger\u00e7ekten benim i\u00e7in \u00e7ok ciddile\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Bu i\u015fi kesinlikle b\u00fcy\u00fctmek ve kendi markam\u0131 olu\u015fturmak istiyorum. Uzun vadede kendi ismim alt\u0131nda klasik ayakkab\u0131 serilerini \u00fcretmeyi planl\u0131yorum" dedi.,,Satt\u0131\u011f\u0131 ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131n fiyat\u0131 ise 900 ile 1000 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.,Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) Resim B\u00f6l\u00fcm\u00fc son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Veysel Temiz evini at\u00f6lyeye \u00e7evirerek ger\u00e7ek deri ve k\u00f6sele tabandan klasik ayakkab\u0131 \u00fcretiyor. ,3 y\u0131l \u00f6nce internet istedi\u011fi modellerde ayakkab\u0131 bulamayan ve bunun \u00fczerine ayakkab\u0131 \u00fcretmek ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar yapan Temiz, herkes taraf\u0131ndan be\u011feni ile kar\u015f\u0131lanan ayakkab\u0131lar yaparak T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 \u015fehirlerine sat\u0131yor.\r\n\r\n