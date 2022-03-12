İşten eve gelen eşe kahreden şok! Genç hemşirenin acı sonu

Do\u011fumuna 15 g\u00fcn kald\u0131\u011f\u0131 ve tansiyon ile \u015feker hastas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n, Karaman Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 huzurevinde hem\u015fire olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz ay da do\u011fum iznine ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\n\r\n,E\u015finin durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirmesi \u00fczerine adrese sa\u011fl\u0131k ekini sevk edildi. Gen\u00e7 kad\u0131n, ambulansla hemen Karaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Gen\u00e7 hem\u015fire hastanede doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalelerine ra\u011fmen karn\u0131ndaki ikiz bebe\u011fiyle birlikte kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,GE\u00c7EN AY DO\u011eUM \u0130ZN\u0130NE AYRILMI\u015eTI\r\n\r\nCumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131rken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yapt\u0131. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini alan yak\u0131nlar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015farken, olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.,\u0130\u015eTEN EVE D\u00d6NEN E\u015e DEH\u015eET\u0130 YA\u015eADI\r\n\r\nOlay, saat 16.30 s\u0131ralar\u0131nda Mansurdede Mahallesi 106 Sokak\u2019ta bulunan 3 katl\u0131 apartman\u0131n birinci kat\u0131ndaki dairede ya\u015fand\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, i\u015ften evine d\u00f6nen M.E.K, 9 ayl\u0131k ikiz bebe\u011fe hamile olan 30 ya\u015f\u0131ndaki hem\u015fire e\u015fi Sevin\u00e7 G\u00fcnen\u00e7 Karap\u0131nar\u2019\u0131 bilinci kapal\u0131 halde buldu. ,Karaman'da gen\u00e7 hem\u015firenin sonu, herkesi kahretti.