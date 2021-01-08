Belirlenen s\u00fcrelerde vatanda\u015f\u0131n ret hakk\u0131n\u0131 kullanmamas\u0131 halinde, sisteme aktar\u0131lan veriler onayl\u0131 say\u0131lacak.\r\nVatanda\u015flar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini de\u011fi\u015ftirebilecek.\r\n,e-Devlet \u00fczerinden tek tek onaylar\u0131n\u0131z\u0131 inceleyip d\u00fczenleyebilirsiniz. 150 bin adedin \u00fcst\u00fcnde ve alt\u0131nda ticari elektronik ileti onay\u0131 olan hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131n sisteme verilerini y\u00fcklemesi i\u00e7in farkl\u0131 s\u00fcreler belirlendi.\r\n\r\n,Bir sonraki sayfada ise "Ayd\u0131nlatma Metni" \u00e7\u0131k\u0131yor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anlad\u0131m" kutusunu i\u015faretlemelisiniz.\r\n,\u0130leti Y\u00f6netim Sistemi`nin internet sitesine girdi\u011finizde kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kan sayfada \u00f6ncelikle "Vatanda\u015f Giri\u015fi" k\u0131sm\u0131na t\u0131klaman\u0131z gerekiyor.\r\n,Mesaj ve arama iznini g\u00fcncelleyip kaydedebilirsiniz.\r\n,Daha sonra, size elektronik ileti g\u00f6nderme iznine sahip firmalar\u0131 tek tek inceleyebilirsiniz.\r\n,Yapman\u0131z gereken sisteme girip "Ticari Elektronik \u0130leti Y\u00f6netim Sistemi"ni aratmak.\r\nDaha sonra "Yeni \u0130leti\u015fim Adresi Ekle" k\u0131sm\u0131ndan telefon numaran\u0131z\u0131 veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Ayd\u0131nlatma Metni`ni okuyup onaylaman\u0131z gerekiyor.\r\n,Onay\u0131n\u0131z olmadan size g\u00f6nderilen ticari mesajlar\u0131, e-postalar\u0131 ve aramalar\u0131 engellemeniz m\u00fcmk\u00fcn. Bunun i\u00e7in Ticari Elektronik \u0130leti Y\u00f6netim Sistemi devreye al\u0131nd\u0131. \r\n,Sistem ile onays\u0131z iletilerin t\u00fcketicilere g\u00f6nderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafi\u011finin azalt\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.\r\nPeki, sistem nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor?,Daha sonra a\u00e7\u0131lan sayfada telefon numaran\u0131z\u0131 ekleyebilece\u011finiz bir alan bulunuyor. Buraya numaran\u0131z\u0131 ve gelen do\u011frulama kodunu girmelisiniz.\r\n