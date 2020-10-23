İstifa edip toplu halde AK Parti'ye geçtiler

\u0130stifa edip toplu halde AK Parti'ye ge\u00e7tiler,Gen\u00e7 Parti \u00c7\u0131ld\u0131r il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 \u00d6zden Topkaya y\u00f6netimi ve \u00fcyeleriyle birlikte, partilerinden istifa etti. Topkaya ve \u00fcyeleri, AK Parti\u2019ye ge\u00e7ti. Topkaya ve beraberindekilere, AK Parti \u00c7\u0131ld\u0131r il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda rozetlerini AK Parti \u00c7\u0131ld\u0131r \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Y\u0131lmaz takt\u0131. Y\u0131lmaz, "AK Parti ailemiz her g\u00fcn b\u00fcy\u00fcyor. Karde\u015flerimiz aram\u0131za kat\u0131larak bizlere g\u00fc\u00e7 verdi. Hay\u0131rl\u0131 olsun" dedi.\r\n\r\n,\u0130stifas\u0131yla ilgili konu\u015fan \u00d6zden Topkaya ise, "Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7evrede \u00fclkenin birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde daha g\u00fc\u00e7l\u00fc yar\u0131nlara, halk\u0131n huzur ve refah i\u00e7erisinde, halka hizmeti g\u00f6rev edinmi\u015f, daha ba\u015far\u0131l\u0131 ve verimli bir birey olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine bundan sonraki siyasi ya\u015fant\u0131ma AK Parti saflar\u0131nda devam etme karar\u0131 alm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hakan Ayd\u0131n ise, Gen\u00e7 Parti'nin il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 ve \u00fcyeleriyle ayn\u0131 \u00e7at\u0131 alt\u0131nda bulunmaktan mutlu oldu\u011funu ifade ederek, "Partimiz sizlerle birlikte g\u00fc\u00e7 kazanm\u0131\u015ft\u0131r, ivme kazanm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Ayd\u0131n, "Yeni bir d\u00fcnya d\u00fczeninin kurulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu s\u00fcre\u00e7te, insanl\u0131\u011f\u0131n en fazla adalet ve bar\u0131\u015fa ihtiya\u00e7 duydu\u011fu bu d\u00f6nemde, daha g\u00fczel bir d\u00fcnya i\u00e7in m\u00fccadele veren d\u00fcnya liderimiz Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'a sahip \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131, onun yan\u0131nda yer ald\u0131klar\u0131 i\u00e7in, istikrar ve yeniden dirili\u015f i\u00e7in biz de 'AK Parti saf\u0131nda yer alaca\u011f\u0131z' diyen karde\u015flerimize te\u015fekk\u00fcr ediyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n