İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

\u0130stanbul Emniyetine ba\u011fl\u0131 Atl\u0131 Polis birlikleri, Taksim ve \u0130stiklal Caddesi\u2019nde devriye gezdi. ,Taksim Meydan\u0131\u2019ndan hareket eden Atl\u0131 Polisler Taksim T\u00fcnel\u2019e kadar ilerledi. ,Atl\u0131 Polis birlikleri caddede gezdikleri o dakikalarda vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Cadde boyunca dola\u015fan atlar\u0131 ilk kez g\u00f6ren vatanda\u015flar ve turistler g\u00f6zlerine inanamad\u0131., Kimi vatanda\u015flar atlar\u0131 sevmek istedi, kimileriyse hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi. ,Atl\u0131 Polis birliklerin Taksim ve \u0130stiklal Caddesi\u2019ndeki ge\u00e7i\u015fi vatanda\u015flar\u0131n ilgi dolu bak\u0131\u015flar\u0131 aras\u0131nda devam etti.,Atl\u0131 Polis birlikleri Taksim ve \u0130stiklal Caddesi\u2019nde devriye gezdi. Atl\u0131 Polisler vatanda\u015ftan yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc.