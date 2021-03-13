İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

Malazgirt zaferi, \u0130stanbul'un fethi, \u00c7anakkale Sava\u015f\u0131 ve 15 Temmuz g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine yer verilen g\u00f6steride, ayr\u0131ca Murat Karahan'\u0131n "Sabah\u0131n Seherinde \u00d6t\u00fcyor Ku\u015flar", "Ah Bir Ata\u015f Ver", "Havada Bulut Yok","Uzun \u0130nce Bir Yolday\u0131m" ve "\u00c7anakkale \u0130\u00e7inde Aynal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131" t\u00fcrk\u00fclerini seslendirdi\u011fi performanslar da izleyenlerin be\u011fenisine sunuldu. ,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,.,T\u00fcrklerin Orta Asya'dan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131ndan bug\u00fcne kadar ge\u00e7en d\u00f6nemde tarihe adlar\u0131n\u0131 yazd\u0131rm\u0131\u015f \u00f6nemli isimlere yer verilen g\u00f6steride, mapping show y\u00f6ntemiyle kuleye g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yans\u0131t\u0131ld\u0131.,Mustafa Kemal Atat\u00fcrk, Fatih Sultan Mehmet, \u0130kinci Abd\u00fclhamit, Onba\u015f\u0131 Nezahat ve \u00d6mer Halisdemir'in g\u00f6rsellerinin yan\u0131 s\u0131ra \u0130stiklal \u015fairi Mehmet Akif Ersoy'un da foto\u011fraflar\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6sterimde ayn\u0131 zamanda Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha \u0130stiklal Mar\u015f\u0131 yazd\u0131rmas\u0131n" ifadesine yer verildi.,Lazer g\u00f6sterisi e\u015fli\u011findeki etkinli\u011fin ba\u015flang\u0131c\u0131nda, Devlet Opera ve Balesi Genel M\u00fcd\u00fcr ve Sanat Y\u00f6netmeni Murat Karahan, \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'n\u0131n ilk iki k\u0131tas\u0131n\u0131 seslendirirken, \u00e7evre halk\u0131 da mar\u015fa e\u015flik etti.,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'n\u0131n kabul\u00fcn\u00fcn 100. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7in Galata Kulesi'nde \u00f6zel bir g\u00f6sterim haz\u0131rland\u0131.