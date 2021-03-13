İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için Galata Kulesi'nde özel bir gösterim hazırlandı.