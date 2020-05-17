İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı

\u0130sve\u00e7'te kan donduran bir olay ya\u015fand\u0131. \u00dclkede ya\u015fayan bir g\u00f6\u00e7men, 17 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131n kafas\u0131n\u0131 keserek v\u00fccudunu parampar\u00e7a etti.,17 ya\u015f\u0131ndaki Wilma Andersson, 6 ayd\u0131r kay\u0131p oldu\u011fu i\u00e7in \u0130sve\u00e7 polisi taraf\u0131ndan aran\u0131yordu.,Wilma Andersson'\u0131n ba\u015f\u0131 al\u00fcminyum folyo ile sar\u0131l\u0131 bir \u015fekilde g\u00f6\u00e7menin dairesindeki bavulun i\u00e7inde bulundu. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n v\u00fccudunun di\u011fer k\u0131s\u0131mlar\u0131 ise hala kay\u0131p.,G\u00f6\u00e7menin kom\u015fular\u0131, 14 kas\u0131m ak\u015fam\u0131 cinayet zanl\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar duyduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesi \u00fczerine Wilma Andersson'\u0131n \u00f6l\u00fcm g\u00fcn\u00fcn\u00fcn de o ak\u015fam olabilece\u011fi kanaatine var\u0131ld\u0131.,Ayr\u0131ca, g\u00f6\u00e7menin evinde bulunan b\u0131\u00e7aklarda Wilma'n\u0131n DNA's\u0131na rastland\u0131.,Polisin olay hakk\u0131nda sordu\u011fu sorulara sadece 'Yorum yok.' diyerek cevap veren g\u00f6\u00e7menin, gen\u00e7 k\u0131za daha \u00f6nce 'Seni par\u00e7alara ay\u0131raca\u011f\u0131m.' yazarak mesaj yollad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,Wilma'n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesinin ard\u0131ndan, onu seven ve anmak isteyen herkes \u00e7i\u00e7ek b\u0131rakt\u0131.,17 ya\u015f\u0131ndaki Wilma Andersson, 6 ayd\u0131r kay\u0131p oldu\u011fu i\u00e7in \u0130sve\u00e7 polisi taraf\u0131ndan aran\u0131yordu. Ancak gen\u00e7 k\u0131zdan ac\u0131 haber geldi. Anderson eski sevgilisi taraf\u0131ndan ba\u015f\u0131 kesik halde bulundu.\r\n