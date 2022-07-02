İsviçre değil Yüksekova! Hayran kaldılar

Bu t\u00fcr etkinliklerin kesinlikle Hakkari ve Y\u00fcksekova\u2019y\u0131 \u00e7ok g\u00fczel yerlere g\u00f6t\u00fcrecek. 3 bin 500 rak\u0131mda g\u00f6llerin i\u00e7inde farkl\u0131 spor dallar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Rafting, kano, snowboard farkl\u0131 alanlarda spor alanlar\u0131 yer al\u0131yor harika diyebiliriz. Hemen di\u011fer tarafta ise buzullar duruyor. Onlar\u0131 yak\u0131nda g\u00f6rmek ayr\u0131 bir g\u00fczellik yani buras\u0131 cennet olarak tan\u0131mlayabiliriz. \u015euanda alanda muhte\u015fem bir halay var ayr\u0131 bir g\u00fczellik katm\u0131\u015f\u2019\u2019 dedi.\r\n,.,20 bin y\u0131ll\u0131k buzullar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in Sat g\u00f6llerine geldiklerini belirten Ferza Ta\u015fk\u0131n, \u2019\u20194 y\u0131ld\u0131r bu festival d\u00fczenli bir \u015fekilde yap\u0131l\u0131yor. Bizde Hakkari\u2019nin bu g\u00fczel do\u011fal g\u00fczelliklerini tan\u0131tmak i\u00e7in geldi. \u00d6zellikle bu g\u00fczel yerde bulunmak muhte\u015fem olsa gerek.,Hakkari Valili\u011fi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen \u20184\u2019\u00fcnc\u00fc Y\u00fcksekova Sat Buzul G\u00f6llerindeki Do\u011fa Sporlar\u0131 Festivali\u2019ne \u0130ran, Irak ve T\u00fcrkiye\u2019nin farkl\u0131 illerinde vatanda\u015flar ak\u0131n etti.,\u0130ran, Irak ve T\u00fcrkiye\u2019nin farkl\u0131 illerinden b\u00f6lgeye ak\u0131n ak\u0131n gelen vatanda\u015flar sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ile sat buzul g\u00f6lleri dolarken, b\u00f6lgede ad\u0131m at\u0131lacak ve ara\u00e7lar\u0131n kalacak yeri kalmad\u0131. B\u00f6lgede ilk olarak Sat g\u00f6llerin \u00fczerinde, rafting, kano, snowboard yap\u0131l\u0131rken, en y\u00fcksek da\u011fdan yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fc etkinli\u011fi yap\u0131ld\u0131. Etkililikten sonra vatanda\u015flar\u0131n \u00e7ok merak etti\u011fi 3 bin 500 rak\u0131ml\u0131 da\u011fda bulunan Sat Buzullar\u0131n\u0131 gezerek ve Haziran ay\u0131na ra\u011fmen kalan karlar\u0131n \u00fczerinde doyas\u0131na halay \u00e7ektiler.\r\n,Sat g\u00f6llerinde d\u00fczenlenen festivale "Do\u011fa Sporlar\u0131 Festivali'ne, Hakkari Valisi ve Belediye Ba\u015fkan Vekili \u0130dris Akb\u0131y\u0131k, Y\u00fcksekova Kaymakam\u0131 \u00d6mer \u00c7im\u015fit, Y\u00fcksekova 3'\u00fcnc\u00fc Piyade T\u00fcmen Komutan\u0131 T\u00fcmgeneral Muammer Alper, yerli ve yabanc\u0131 do\u011faseverler, sporcular ve \u0130ran ve Irak\u2019tan vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131.\r\n,Ta\u015fk\u0131n, \u201cBug\u00fcn b\u00f6lgemizin en g\u00fczel yerindeyiz Y\u00fcksekova Sat g\u00f6llerindeyiz. Bug\u00fcn \u0130ran, Irak ve T\u00fcrkiye\u2019nin farkl\u0131 illerinde herkes buraya gelmi\u015f. Ara\u00e7lar\u0131n kalacak yeri bile kalmad\u0131 b\u00f6lgede. Bizde ailece geldik \u015fuan o muhte\u015fem g\u00fczellikler kar\u015f\u0131s\u0131nda piknik havas\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yoruz. B\u00f6yle bir do\u011fa bulunmaz bir nimettir kesinlikle k\u0131ymetini bilelim. Bu g\u00fczellikleri g\u00f6rmek i\u00e7in h erkesi bekliyoruz\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Y\u00fcksekova il\u00e7esinin s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yer alan Sat Buzul G\u00f6lleri, bu y\u0131l d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen Do\u011fa Sporlar\u0131 Festivali ev sahipli\u011fine devam ediyor.