İsviçre değil Yüksekova! Hayran kaldılar

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen ‘4’üncü Yüksekova Sat Buzul Göllerindeki Doğa Sporları Festivali’ne İran, Irak ve Türkiye’nin farklı illerinde vatandaşlar akın etti.