İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik

\u0130talya'n\u0131n g\u00fcneyindeki aktif yanarda\u011flardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.,Sicilya Adas\u0131'nda 3 bin 326 metre y\u00fcksekli\u011findeki Etna Yanarda\u011f\u0131'ndaki patlamayla birlikte k\u00fcl ve dumanlar kilometrelerce y\u00fcksekli\u011fe ula\u015ft\u0131.,Etna yanarda\u011f\u0131nda yanarda\u011f\u0131nda ge\u00e7en aylarda da hareketlilik g\u00f6zlenmi\u015fti. Etna`daki son b\u00fcy\u00fck hareketlilik 2002 y\u0131l\u0131nda meydana gelmi\u015fti.\r\n\r\n ,.