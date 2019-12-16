İtalya'da gündem Merih Demiral! Herkes onu konuşuyor

Kariyerindeki ilk \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7\u0131nda Bayer Leverkusen'e kar\u015f\u0131 oynad\u0131\u011f\u0131 futbolla g\u00f6z dolduran milli futbolcumuz, Udinese m\u00fccadelesinde de tam not ald\u0131.,Juventus formas\u0131yla 4 g\u00fcnde iki kez 90 dakika ma\u00e7 \u00e7\u0131karan Merih Demiral, \u0130talya'da g\u00fcndeme oturdu.,Serie A ekiplerinden Juventus formas\u0131 giyen Merih Demiral, \u0130talya'da tarafl\u0131 tarafs\u0131z her futbolseverin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc fethetmeyi ba\u015fard\u0131.,Her iki ma\u00e7a da ilk 11'de ba\u015flayarak 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Udinese ma\u00e7\u0131nda asist yapma ba\u015far\u0131s\u0131 da g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\nGen\u00e7 savunmac\u0131n\u0131n arka arkaya iki ma\u00e7ta oynad\u0131\u011f\u0131 futbol \u0130talya'da g\u00fcndem oldu.,\u0130talyan bas\u0131n\u0131, Merih Demiral'\u0131n art\u0131k r\u00fc\u015ft\u00fcn\u00fc ispat etti\u011fini ve Maurizio Sarri'nin g\u00f6z\u00fcnde Rugani'den daha iyi oldu\u011funu kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.,Juventus'un 18 milyon avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Merih Demiral'\u0131 40 milyon avro gibi d\u00fc\u015f\u00fck bir \u00fccrete satmayaca\u011f\u0131 ifade edildi.,\u00d6te yandan Juventus, Merih Demiral'\u0131n sosyal medyadaki y\u00fcksek reytingini kullanmak i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130talyan ekibi, Bayer Leverkusen ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan s\u0131k s\u0131k Merih Demiral payla\u015f\u0131m\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.,Merih'in Ocak ay\u0131nda tak\u0131mdan ayr\u0131lma ihtimalini de masaya yat\u0131ran \u0130talyanlar, bunun b\u00fcy\u00fck bir hata olaca\u011f\u0131n\u0131 ve Juventus'un da milli futbolcuyu satarak b\u00f6yle hata yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.,Juventus'un bu hamlesi, t\u0131pk\u0131 Leicester City'nin \u00c7a\u011flar S\u00f6y\u00fcnc\u00fc \u00fczerinden y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc etkile\u015fim stratejisi olarak yorumlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\u00c7\u00fcnk\u00fc \u0130talyan temsilcisinin Merih Demiral ile ilgili payla\u015f\u0131mlar\u0131, di\u011fer payla\u015f\u0131mlar\u0131na oranla daha fazla etkile\u015fim al\u0131yor.,T\u00fcrk taraftarlar, Juventus'un Merih Demiral odakl\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131 i\u00e7in, "Juventus da ekme\u011fin kayna\u011f\u0131n\u0131 buldu..." gibi renkli yorumlarda bulunuyor.,Juventus Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Maurizio Sarri, Udinese ma\u00e7\u0131nda 90 dakika forma giyen Merih Demiral'a \u00f6vg\u00fclerde bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n"Merih Demiral'\u0131 11'de oynatt\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc Leverkusen ma\u00e7\u0131nda iyi i\u015f \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131."\r\n\r\n\r\n\r\n"Onun gibi h\u0131zl\u0131 ve agresif bir oyuncuya ihtiyac\u0131m\u0131z vard\u0131."\r\n\r\n\r\nMerih'i bu ma\u00e7ta da be\u011fendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama s\u00fcrecin iyi gitti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Zamanla daha iyi olacakt\u0131r.,\u00d6te yandan Merih Demiral'\u0131n forma i\u00e7in rekabete girdi\u011fi Rugani'nin y\u0131ll\u0131k 3.5 milyon avroluk \u00fccretine de de\u011finilerek, Ocak ay\u0131nda g\u00f6nderilecek ismin b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u0130talyan savunmac\u0131 olaca\u011f\u0131 belirtildi.