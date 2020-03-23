İtalya'da korona kaynaklı ölen vatandaşlar incelendi! İşte çıkan sonuçlar

Karantina alt\u0131ndaki \u0130talya, corona vir\u00fcsle m\u00fccadelesini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden ilk 3 bin 200 vakay\u0131 inceleyen enstit\u00fc, detayl\u0131 analizi internet sitesinden payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, Italya'da corona vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmlerde ya\u015f ortalamas\u0131 78,5. \r\n\r\n\u00dclkede hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin en genci 31, en ya\u015fl\u0131s\u0131 103 ya\u015f\u0131nda.,Veriler, corona vir\u00fcs\u00fcn erkeklere kad\u0131nlardan daha fazla etkili oldu\u011funu g\u00f6steriyor. \u00d6lenlerin y\u00fczde 70,6's\u0131n\u0131 erkekler olu\u015fturuyor.\r\n,\u00d6l\u00fcmle sonu\u00e7lanan vakalarda 90 ya\u015fa kadar olan t\u00fcm ya\u015f gruplar\u0131nda erkeklerin oran\u0131 kad\u0131nlardan daha y\u00fcksek.\r\n,Vir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybeden kad\u0131nlar\u0131n ya\u015f ortalamas\u0131 82, erkeklerin ya\u015f ortalamas\u0131 79.\r\n\r\n,\u00d6l\u00fcmle sonu\u00e7lanan vakalarda kronik hastal\u0131klar g\u00f6r\u00fclmesi de \u00e7ekiyor.\r\n\r\n\u00d6len ki\u015filerde en s\u0131k g\u00f6r\u00fclen kronik hastal\u0131klar\u0131n ba\u015f\u0131nda y\u00fczde 73,8 ile hipertansiyon geliyor. Bu hastal\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 33,9 ile diyabet, y\u00fczde 30,1 ile iskemik kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 takip ediyor. \r\n\r\n,\u00dclkedeki 3 bin 200 \u00f6l\u00fcmden yaln\u0131zca 36's\u0131 50 ya\u015f\u0131nda alt\u0131nda. Bunlar\u0131n 9'u 40 ya\u015f\u0131n alt\u0131nda ve 7'sinin kronik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunuyordu.,\u00d6l\u00fcmlerin ya\u015f gruplar\u0131na g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131nda ise 80-89 ya\u015f aras\u0131 y\u00fczde 40,9 ile ba\u015f\u0131 \u00e7ekiyor. 70-79 ya\u015f aras\u0131 \u00f6l\u00fcmler ise y\u00fczde 35,4'l\u00fck bir oranda. Ya\u015f azald\u0131k\u00e7a \u00f6l\u00fcm oran\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\u00dclkedeki \u00f6l\u00fcmlerin y\u00fczde 68'i salg\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fc olan Lombardiya b\u00f6lgesinden. Lombardiya'y\u0131 y\u00fczde 16,4 ile Emilia-Romagna takip ediyor.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs nedeniyle \u00f6l\u00fcm g\u00f6r\u00fclmeyen tek b\u00f6lge ise g\u00fcneydeki Basilicata.\r\n,Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerde en s\u0131k g\u00f6r\u00fclen semptomlar y\u00fczde 76 ile y\u00fcksek ate\u015f, y\u00fczde 73 ile solunum g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc, y\u00fczde 40 ile \u00f6ks\u00fcr\u00fck ve y\u00fczde 8 ile ishal.\r\n\r\nSemptomlar\u0131n g\u00f6r\u00fclmesinden can kayb\u0131na kadar ge\u00e7en ortalama s\u00fcre ise 8 g\u00fcn.