İtalya’nın pizzasına, ABD’nin hamburgerine Torbalı domatesi

\u0130zmir\u2019in Torbal\u0131 il\u00e7esi, Nisan ay\u0131nda ekimi yap\u0131lan domatesin Temmuz ay\u0131nda hasat edilmesiyle yeni bir heyecana sahne oluyor. ,Tarlalardan toplanan domatesler, kurutulup ba\u015fka bir \u00fcr\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi geni\u015f ovalara kamyonlarla getiriliyor. Sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ile mesaiye ba\u015flayan i\u015f\u00e7iler, domatesleri tek tek ikiye keserek, g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131, nem ve r\u00fczgar\u0131n etkisiyle kurumas\u0131 i\u00e7in beyaz \u00f6rt\u00fcn\u00fcn \u00fczerine seriyor. ,\u00dczerine talebe g\u00f6re k\u00fck\u00fcrt veya tuz serpilen domatesler, yakla\u015f\u0131k 1 haftada kuruyarak paketlenmek \u00fczere fabrikalara g\u00f6nderiliyor.,T\u00fcrkiye\u2019nin kurutulmu\u015f domates ihracat\u0131n\u0131n y\u00fczde 95\u2019ini kar\u015f\u0131layan b\u00f6lgede paketlenen \u00fcr\u00fcnlerin ba\u015fta Avrupa \u00fclkeleri olmak \u00fczere ABD ve Japonya\u2019n\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 60\u2019\u0131n \u00fczerinde \u00fclkeye ihra\u00e7 edildi\u011fini ifade eden Torbal\u0131 Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Abdulvahap Olgun, \u201cTorbal\u0131 ovas\u0131nda 400 bin tondan fazla domates \u00fcretiliyor. Eskiden alternatif \u00fcr\u00fcn elde edilemedi\u011fi i\u00e7in domatesler tarlada kalabiliyordu. Art\u0131k domatesler kurutuldu\u011fu i\u00e7in tarlalarda kalm\u0131yor. Bu g\u00fcne\u015f a\u00e7\u0131s\u0131, nem oran\u0131 ve r\u00fczgar T\u00fcrkiye\u2019de hi\u00e7bir yerde yok. Bu ovada yeti\u015fen domates, yine bu ovada kuruyor ve buradaki fabrikalarda i\u015fleniyor. Bu da Torbal\u0131\u2019n\u0131n bu alandaki \u00f6nemli bir \u00f6zelli\u011fi\u201d dedi.,Kurutulmu\u015f domateslerin 3,5 avroya kadar ihra\u00e7 edilebildi\u011fini s\u00f6yleyen Olgun, \u201c\u00dcretici 30-40 kuru\u015fa domates sat\u0131yor. Biz bunu i\u015fleyip yeni bir \u00fcr\u00fcn haline getirdi\u011fimiz i\u00e7in domates de\u011fer kazan\u0131yor. Kurutulmu\u015f domatesin kullan\u0131m alanlar\u0131, \u00fclkelerin t\u00fcketim al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131na g\u00f6re farkl\u0131l\u0131k g\u00f6steriyor. \u0130talyanlar me\u015fhur pizzalar\u0131nda domates sosunu bu domateslerden yap\u0131yorlar. ABD\u2019de hamburgerciler hamburgerlerinde sos olarak bu domatesi kullan\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130talyanlar\u0131n Torbal\u0131 ovalar\u0131nda \u00fcretilip organik olarak kurutulan domatesi \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yleyen Olgun, \u201cKurutulmu\u015f domates, pizza malzemesi olarak kullan\u0131l\u0131yor. \u0130talya\u2019da me\u015fhur pizzac\u0131larda organik domates soslu pizza olarak sat\u0131l\u0131yor. \u0130talyanlar organik domatesi tercih ediyor. T\u00fcrkiye\u2019den giden domatesler \u00e7ok ilgi g\u00f6r\u00fcyor\u201d dedi.,Tarlalar\u0131nda domates kurutma i\u015fi yapan Hatice Ba\u015fak ise, her y\u0131l \u00e7ift\u00e7ilerden ald\u0131klar\u0131 domatesleri g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda tuzlay\u0131p yakla\u015f\u0131k 1 hafta boyunca g\u00fcne\u015f alt\u0131nda beklettiklerini s\u00f6yleyerek, \u201cKuruduktan sonra fabrikalarda i\u015fleniyor. 14 kilo taze domatesten 1 kilo kuru domates elde ediyoruz. Bu kuru domatesleri \u0130talyanlara pizza malzemesi olarak g\u00f6nderiyoruz. Bu \u00fcr\u00fcnlerin yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok sevilmesi bizleri gururland\u0131r\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.