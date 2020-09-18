İtalyan basınından flaş iddia! Fenerbahçe...

Vedat Muriqi ve Mevl\u00fct Erdin\u00e7'in tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 sonras\u0131nda bu b\u00f6lgeye iki takviye planlayan sar\u0131-lacivertliler, listesindeki isimlerle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Teknik Direkt\u00f6r Erol Bulut'un istedi\u011fi isimlerden biri oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Stefano Okaka i\u00e7in \u0130talyan bas\u0131n\u0131ndan iddia geldi. \u00c7izme bas\u0131n\u0131nda bug\u00fcn \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re Fenerbah\u00e7e, 31 ya\u015f\u0131ndaki golc\u00fc ile 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na anla\u015ft\u0131., Udinese ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcrd\u00fcren sar\u0131-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarl\u0131klar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Serie A'da 33 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Okaka, s\u00fcre ald\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7larda 8 gol, 2 asistlik performansa imza att\u0131.,Yeni sezon kadro planlamas\u0131nda forvet takviyesi i\u00e7in yo\u011fun mesai harcayan Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimi, golc\u00fc transferini bitirmek i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.