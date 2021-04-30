İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını açıkladı

Milan ile yeni s\u00f6zle\u015fme konusunda anla\u015famayan Hakan, maa\u015f\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyor. Bu ko\u015fullar\u0131 uzaktan izleyen Juventus, 27 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyu tatmin edecek bir teklifte bulunmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Gelecek sezon Buffon'un yerine Milan'\u0131n yetenekli kalecisi Donnarumma'y\u0131 da isteyen Siyah-beyazl\u0131lar, iki transferi birden bitirmenin pe\u015finde.,DEVLER PE\u015e\u0130NDE!\r\n\r\nDaha \u00f6nce d\u0131\u015f bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde Manchester United, Chelsea, Arsenal Juventus, Inter ve Paris Saint-Germain'in Hakan \u00c7alhano\u011flu i\u00e7in temasta olan kul\u00fcpler oldu\u011fu belirtildi.,Bu sezon Serie A'da 24 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Hakan \u00c7alhano\u011flu, 3 gol atarken 9 da asist yapt\u0131. Y\u0131ld\u0131z oyuncu t\u00fcm kulvarlarda ise 38 ma\u00e7ta 8 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.,Milli futbolcu, 2017 yaz\u0131nda Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmi\u015fti. (Sabah),\u0130talyan yay\u0131n organ\u0131 Top Calcio24'te konu\u015fan \u0130talyan Gazeteci Andrea Longoni, "Sezon sonunda Hakan \u00c7alhano\u011flu'nun konu\u015fuldu\u011fu gibi Juventus'a gidece\u011fine inan\u0131yorum. Belki de bu son birka\u00e7 ma\u00e7taki olumsuz performans\u0131n\u0131n nedeni de bu." ifadelerini kulland\u0131.,31 GOL, 47 AS\u0130ST\r\n\r\nY\u0131ld\u0131z futbolcu, 4 sezondur oynad\u0131\u011f\u0131 \u0130talyan ekibinde toplamda ise 167 ma\u00e7ta 31 gol at\u0131p 47 asiste imza att\u0131.\r\n\r\n,Milan ile haziran ay\u0131nda s\u00f6zle\u015fmesi bitecek olan milli y\u0131ld\u0131z Hakan \u00c7alhano\u011flu'nun ismi dev kul\u00fcplerle an\u0131lmaya devam ediyor.