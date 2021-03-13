İtalyanlar sözleşmeyi duyurdu! Hakan Çalhanoğlu...

Serie A'da Milan formas\u0131 giyen Milli futbolcu Hakan \u00c7alhano\u011flu'nun gelece\u011fiyle ilgili kritik g\u00fcnler ya\u015fan\u0131yor.\r\n,\u0130talya'da Milan formas\u0131n\u0131 giyen Hakan \u00c7alhano\u011flu'nun tak\u0131m\u0131yla s\u00f6zle\u015fmesi bu sezon sonunda bitiyor.\r\n, Hen\u00fcz yeni s\u00f6zle\u015fme imzalamayan Milli futbolcuyla ilgili s\u0131cak geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor.\r\n,\u0130talyan gazeteci Nicolo Schira'n\u0131n haberine g\u00f6re Milan, Hakan \u00c7alhano\u011flu ile 2025'e kadar s\u00f6zle\u015fme imzalamaya \u00e7ok yakla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Milan, \u00c7alhano\u011flu'na y\u0131ll\u0131k 4 milyon euro ve bonuslar i\u00e7eren bir teklifte bulundu. Futbolcu ve y\u00f6netim aras\u0131nda son pazarl\u0131klar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ancak anla\u015fman\u0131n yak\u0131n oldu\u011fu belirtildi.,\u0130NG\u0130LTERE'DEN DE TEKL\u0130FLER VAR\r\n\r\nHakan \u00c7alhano\u011flu ile \u0130ngiltere'den de iki tak\u0131m\u0131n ilgisinin oldu\u011fu ancak Milli futbolcunun \u00f6nceli\u011fi Milan'a verdi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Bu sezon Milan ile toplam 30 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan y\u0131ld\u0131z futbolcu, 6 gol ve 11 asistlik performans\u0131yla tak\u0131m\u0131n\u0131n en etkili futbolcular\u0131 aras\u0131nda g\u00f6steriliyor.