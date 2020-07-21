İtfaiye eri patlamada kolundan yaralandı, 30 dikişe rağmen bölgeyi terk etmedi

3 Temmuz günü Hendek ilçesi Yukarıçağlıca mevki'inde bulunan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralıları kurtarmak için seferber olan itfaiye erleri adeta mahşer alanına dönen patlama alanında gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak cansiperane çalışmışlardı. Patlamaya soğukkanlılıkla müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da patlamada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışarak kahramanlıklarını bir kez daha yinelediler.