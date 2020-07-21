BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İtfaiye eri patlamada kolundan yaralandı, 30 dikişe rağmen bölgeyi terk etmedi

İtfaiye eri patlamada kolundan yaralandı, 30 dikişe rağmen bölgeyi terk etmedi

3 Temmuz günü Hendek ilçesi Yukarıçağlıca mevki'inde bulunan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralıları kurtarmak için seferber olan itfaiye erleri adeta mahşer alanına dönen patlama alanında gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak cansiperane çalışmışlardı. Patlamaya soğukkanlılıkla müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da patlamada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışarak kahramanlıklarını bir kez daha yinelediler.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144